A bajnok csapattól szerződtetett játékost a Jászberényi KSE

Pucz Zalán 19 esztendős, 188 cm magas dobóhátvéd, aki a másodosztály bajnokától, a Kométa Kaposvártól érkezik a Jászberényi KSE együtteséhez. A játékos az elmúlt szezonban 19 meccsen a kaposváriak felnőtt csapatában is bizonyíthatta tehetségét. Minderre bizonyságul március 29-én a Kaposvár–JKSE 101–74-re végződött mérkőzésen 13 percet töltött a pályán, 7/3 pontot dobott a somogyiak soraiban.

Pucz Zalán (labdával) szóhoz jutott a Jászberényi KSE elleni meccsen is

Forrás: Hunbasket

– Zalán a tavalyi bajnokságban, amikor lehetőséget kapott a bajnokcsapatban, rendre élni tudott vele. Gyorsasága és dobókészsége reményeim szerint nagy hasznunkra lesz a következő szezonban. Motivált, fejlődni vágyó, fiatal tehetség érkezik hozzánk – mondta Szarvas Gábor, a JKSE vezetőedzője a fiatal játékosról.

Pucz Zalán számára nagy öröm, hogy a Jászberényi KSE-nél folytatja pályafutását

– Nagy öröm számomra, hogy a 2025–26-os szezont Jászberényben tölthetem – nyilatkozta Pucz Zalán a JKSE közösségi oldalán. – Kaposvári születésű és nevelésű játékos vagyok, tíz éve kosárlabdázom. Tavaly az U19 és U21 utánpótlás korcsoportos együttesek mellett a felnőtt piros csoportos, bajnoki címet szerző kaposvári csapatban is szóhoz jutottam. Szarvas Gábor meghívása nagyon megtisztelő számomra, kiváló szakembernek tartom, nagyon várom már a kezdést, hogy sokat fejlődhessek. Mindent megteszek annak érdekében, hogy szép és sikeres legyen a következő szezonunk.