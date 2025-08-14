augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

33 perce

A bajnok csapattól szerződtetett játékost a Jászberényi KSE

Címkék#Jászberényi KSE#Pucz Zalán#átigazolás#kosárlabda

Újabb fiatal játékos, Pucz Zalán érkezését jelentette be az NB I/B-s Jászberényi KSE kosárcsapata.

Varga Csaba

Pucz Zalán 19 esztendős, 188 cm magas dobóhátvéd, aki a másodosztály bajnokától, a Kométa Kaposvártól érkezik a Jászberényi KSE együtteséhez. A játékos az elmúlt szezonban 19 meccsen a kaposváriak felnőtt csapatában is bizonyíthatta tehetségét. Minderre bizonyságul március 29-én a Kaposvár–JKSE 101–74-re végződött mérkőzésen 13 percet töltött a pályán, 7/3 pontot dobott a somogyiak soraiban.

Pucz Zalán, Jászberényi KSE, kosárlabda
Pucz Zalán (labdával) szóhoz jutott a Jászberényi KSE elleni meccsen is
Forrás: Hunbasket

– Zalán a tavalyi bajnokságban, amikor lehetőséget kapott a bajnokcsapatban, rendre élni tudott vele. Gyorsasága és dobókészsége reményeim szerint nagy hasznunkra lesz a következő szezonban. Motivált, fejlődni vágyó, fiatal tehetség érkezik hozzánk – mondta Szarvas Gábor, a JKSE vezetőedzője a fiatal játékosról.

Pucz Zalán számára nagy öröm, hogy a Jászberényi KSE-nél folytatja pályafutását

– Nagy öröm számomra, hogy a 2025–26-os szezont Jászberényben tölthetem – nyilatkozta Pucz Zalán a JKSE közösségi oldalán. – Kaposvári születésű és nevelésű játékos vagyok, tíz éve kosárlabdázom. Tavaly az U19 és U21 utánpótlás korcsoportos együttesek mellett a felnőtt piros csoportos, bajnoki címet szerző kaposvári csapatban is szóhoz jutottam. Szarvas Gábor meghívása nagyon megtisztelő számomra, kiváló szakembernek tartom, nagyon várom már a kezdést, hogy sokat fejlődhessek. Mindent megteszek annak érdekében, hogy szép és sikeres legyen a következő szezonunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu