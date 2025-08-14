A kupában és a bajnokságban is szeretne jól szerepelni a Rákóczifalva

A Rákóczifalva SE rengeteget lépett előre az előző szezonban, ugyanis a vármegye I.-ben a negyedik helyen, a vármegyei kupában pedig ezüstérmesként végzett a gárda. Bár a dobogótól és az aranyéremtől is csak egy hajszál választotta el a csapatot – a bajnokságban az utolsó fordulóban csúsztak le a bronzéremről, a kupában pedig tizenegyesekkel kapott ki a döntőben –, mégis elégedetten nyugtázták a tavalyi kiírást. Idén is hasonlóan szeretne szerepelni az együtteshez, bár nem lesz könnyű dolga a megerősödött mezőnyben.

A Rákóczifalva SE gyors és technikás játékosaira építene a következő szezonban is

Fotó: Pesti József/ MW-archív

A Magyar kupában is szeretne minél tovább jutni a Rákóczifalva SE

– Hogyan értékeli a csapat teljesítményét az előző szezonban?

– Nagyon pozitívan láttam – értékelt Komáromi György. – Olyan együttest építettünk, amilyet szerettünk volna, a fiatalokra építve, kiegészülve tapasztaltabb játékosokkal. Egy ütőképes csapatot sikerült kialakítanunk a vármegye I. szintjén. Elégedett voltam a tavalyi teljesítménnyel összességében, bár nagyon közel voltunk a kupagyőzelemhez és bajnoki bronzéremhez is, emiatt volt bennünk szomorúság, de összességben elégedettek lehetünk. Ami szintén nagy öröm, hogy sokan kijártak a mérkőzéseinkre, kialakult egy szurkolói mag, ami óriási pluszt ad a játékosoknak.

– Milyen változások történtek a keretben?

– A teljesítményünk ellenére voltak hiányposztjaink, ahova szerettünk volna játékosokat hozni. Ilyen például a kapusposzt, Schumann Zsolti abbahagyta a pályafutását, de kapusedzőként továbbra is velünk marad. Így a kapuba érkezett Császár Olivér Törökszentmiklósról. Belső védő pozícióra pedig sikerült megszereznünk Pápai Jánost Mezőtúrról. A Martfűtől egy év után visszatért hozzánk Méhesi Milán, aki rengeteget fejlődött az előző szezonban. A Szolnoki MÁV-tól pedig Telkes-Tóth Gábor és Kovács Krisztián csatlakozott a kerethez. A két Ladányi-testvér, Dániel és Adrián pedig hazatértek Törökszentmiklósra, csak ők ketten távoztak tőlünk.

– Hogyan zajlott a csapat felkészülése?

– A Magyar Kupa-szereplés miatt kicsivel korábban, július elején már elkezdtük a közös munkát, heti három edzéssel és egy mérkőzéssel készültünk. Négy edzőmeccset játszottunk eddig, a Martfűtől 10–0-ra, a Tiszaföldvártól 4–0-ra, a Kenderestől pedig 4–1-re kaptunk ki, a Mezőtúrt azonban legyőztük 4–2-re, hétvégén pedig a Szolnoki MÁV-val mérkőzünk. Egy találkozón már túl vagyunk a kupában is, a Solt ellen, amelyet igyekeztünk feltérképzeni. Tudtuk, hogy egy stabilközépcsapat volt, amely különböző problémák miatt visszalépett a Bács-Kiskun vármegye I.-től. Úgy álltunk bele a meccsbe, hogy szeretnénk megnyerni. Fizikálisan jobb állapotban voltunk ellenfelünknél, ami köszönhető volt a jó edzéslátogatottságunknak is, így sima meccsen arattunk győzelmet.