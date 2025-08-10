Beesett a bika alá, de ez sem állította meg: így vált bajnokká az abonyi rodeós – videóval

Kevesen tudják, hogy az amerikai westernfilmek világának egy kis része már a mi országunkban is megtalálható. Bár a prérin vágtázó cowboyok, a rodeók hazája távolinak tűnhet, vannak, akik szenvedélyükkel elhozzák ezt a vadregényes életérzést a magyar rónákra is. Akár egy texasi rodeón is érezhetnénk magunkat az abonyi Krupincza Csabát nézve, aki otthonosan mozog a szarvasmarhák és a nyergek világában is.

Krupincza Csaba egy felbőszült bika hátán egy rodeóverseny alkalmával

Fotó: Beküldött / Forrás: Krupincza Csaba

Vadnyugati álmok a magyar rónán

Csaba három évvel ezelőtt ismerkedett meg ezzel a különleges sporttal, amikor elmentek az első rodeóversenyre. Már gyerekként is ámulattal figyelte a televízió képernyőjén keresztül a vadnyugat világát. A gyermekkori rajongás végül felnőttként már valósággá vált, és nem csupán nézőként, hanem résztvevőként is a magyar rodeósélet aktív szereplőjévé vált.

– Már gyerekkorom óta foglalkozom lovakkal, a szakmám is hozzájuk köthető. Öt évet még Németországban is dolgoztam munkalovasként, majd később itthon lovagoltam versenyistállóknak, így nem állt tőlem messze a sport – mesélte Csaba.

Mint mondta, már korábban is elkezdte volna a sportot, ha tudja, hogy van rá lehetősége hazánkban.

Az abonyi rodeós, Krupincza Csaba

Fotó: Beküldött / Forrás: Krupincza Csaba

Bár a rodeó nem veszélytelen, hiszen könnyen rosszul eshet, vagy akár rá is léphet a bika, de Csaba szerint mindegyik sportnak megvan a maga árnyoldala. Úgy fogalmazott, hogy a hatalmas állatok egyébként nem ártalmasak, csupán úgy vannak kitenyésztve, hogy minél jobban ugráljanak. Sérülése volt már korábban, amikor beesett a bika alá, viszont ez sem törte meg a lendületét.

Hogyan készül egy-egy versenyre?

A tavalyi évben Csaba rangos eredményt zsebelhetett be, miután a Magyar Ródeó Egyesület Tyuxi Rodeójának 2024-es összesített bajnokságát sikerült megnyernie. A pontos, gyakorlati felkészülés mellett azonban felmerülhet a kérdés, hogy erre mentálisan hogyan tud felkészülni egy versenyző.

– Hivatalosan húsmarháknál dolgozom, a jószág közelség mindennapos számomra. Otthon is lovakkal és marhákkal foglalkozunk, így mentálisan ez segíti a felkészülést. Továbbá tisztában vagyok az erőviszonyokkal is, hiszen a bika jóval erősebb és nehezebb – emelte ki a rodeós.