Beesett a bika alá, de ez sem állította meg: így vált bajnokká az abonyi rodeós – videóval
Igazi amerikai filmeket idéző sportban találta meg szenvedélyét az abonyi Krupincza Csaba, aki nemcsak hogy bikák hátára pattan, de már egy rangos elismerést is bezsebelt a tavalyi év során. Vajon hogyan ismerkedett meg a rodeó világával? Hírportálunknak most erről mesélt!
Kevesen tudják, hogy az amerikai westernfilmek világának egy kis része már a mi országunkban is megtalálható. Bár a prérin vágtázó cowboyok, a rodeók hazája távolinak tűnhet, vannak, akik szenvedélyükkel elhozzák ezt a vadregényes életérzést a magyar rónákra is. Akár egy texasi rodeón is érezhetnénk magunkat az abonyi Krupincza Csabát nézve, aki otthonosan mozog a szarvasmarhák és a nyergek világában is.
Vadnyugati álmok a magyar rónán
Csaba három évvel ezelőtt ismerkedett meg ezzel a különleges sporttal, amikor elmentek az első rodeóversenyre. Már gyerekként is ámulattal figyelte a televízió képernyőjén keresztül a vadnyugat világát. A gyermekkori rajongás végül felnőttként már valósággá vált, és nem csupán nézőként, hanem résztvevőként is a magyar rodeósélet aktív szereplőjévé vált.
– Már gyerekkorom óta foglalkozom lovakkal, a szakmám is hozzájuk köthető. Öt évet még Németországban is dolgoztam munkalovasként, majd később itthon lovagoltam versenyistállóknak, így nem állt tőlem messze a sport – mesélte Csaba.
Mint mondta, már korábban is elkezdte volna a sportot, ha tudja, hogy van rá lehetősége hazánkban.
Bár a rodeó nem veszélytelen, hiszen könnyen rosszul eshet, vagy akár rá is léphet a bika, de Csaba szerint mindegyik sportnak megvan a maga árnyoldala. Úgy fogalmazott, hogy a hatalmas állatok egyébként nem ártalmasak, csupán úgy vannak kitenyésztve, hogy minél jobban ugráljanak. Sérülése volt már korábban, amikor beesett a bika alá, viszont ez sem törte meg a lendületét.
Hogyan készül egy-egy versenyre?
A tavalyi évben Csaba rangos eredményt zsebelhetett be, miután a Magyar Ródeó Egyesület Tyuxi Rodeójának 2024-es összesített bajnokságát sikerült megnyernie. A pontos, gyakorlati felkészülés mellett azonban felmerülhet a kérdés, hogy erre mentálisan hogyan tud felkészülni egy versenyző.
– Hivatalosan húsmarháknál dolgozom, a jószág közelség mindennapos számomra. Otthon is lovakkal és marhákkal foglalkozunk, így mentálisan ez segíti a felkészülést. Továbbá tisztában vagyok az erőviszonyokkal is, hiszen a bika jóval erősebb és nehezebb – emelte ki a rodeós.
Rodeós versenyszabályok és pontozás
Hazánkban is létezik egy szabálykönyv, mely meghatározza a megmérettetések alapköveit. Itthon a bikák nincsenek kategorizálva, viszont nekik is van bajnoksági sorrendjük. 18 éves kor alatt nem vehet részt senki sem a versenyeken. Azt, hogy milyen bikára kell felülni, sosem tudják előre a résztvevők, hiszen minden rider magának húzza ki a saját bikáját, aki az „esti táncpartnere” lesz.
– Délben egy urnából húzzuk ki, hogy este ki melyik bikán fog majd ülni, és ez alapján zajlik le a verseny – tájékoztatott.
Megtudhattuk továbbá, hogy a versenyen azt pontozzák, hogy a bika hogyan ugrál, illetve hogy a rider milyen teljesítményt nyújt hátán. Nyolc másodpercig kell a bikán tartózkodniuk a versenyzőknek, miután a kalodából távoztak, és ezt az időtartamot értékeli a zsűri. Aki azonban nem tud a meghatározott ideig az állat hátán maradni, annak a teljesítményét nem pontozzák.
Egy erősebb bika több pontot is jelent, amit a mozgása alapján lehet megállapítani. Nézik azt is a zsűri tagjai, hogy:
- hogyan megy ki a kalodából a bika;
- elkezd-e pörögni;
- és hogy alapvetően mennyire cifrázza mozgását.
Krupincza Csaba példája jól mutatja, hogy ha valaki szenvedéllyel követi gyermekkori álmait, még a magyar pusztán is életre kelhet a vadnyugat legendás világa...
