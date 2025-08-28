augusztus 28., csütörtök

Röplabda

2 órája

Az Extraligában indulnak a szolnokiak

Címkék#NB II#Extraligában#Bodonyi Ákos#Magyar Röplabda Szövetség

Három szezon múltán ismét az elitben szerepelhetnek a Tisza-parti röplabdások. A szolnokiak nevezését elfogadta a szövetség, így a röplabda csapat Extraligában indulhatnak a 2025/26-os idényben.

Varga Csaba

Az elmúlt két bajnoki évadban egyaránt a Szolnoki Sportcetrum-SI röplabda férfi csapata nyerte az NB II. Keleti-csoportjának küzdelmeit tavaly nyáron nem, idén viszont már vállalják a legmagasabb osztályban, az Extraligában való szereplést. Erről (is) beszélgettünk Bodonyi Ákossal, aki eddig vezetőedző volt a csapatnál, a továbbiakban azonban szakosztály vezetőként és szakmai igazgatóként dolgozik a klubnál.

röplabda
A szolnoki röplabda-csapat veretlenül nyerte meg másodosztály küzdelmeit, ősztől az Extraligában folytatják.
Fotó: Pesti József

Szolnoki röplabda csapat az Extraligában

Egy esztendeje még nem voltak adottak a feltételek, ahhoz, hogy legmagasabb osztályban induljanak a szolnokiak, idén viszont már az Extraligába adták be a nevezésüket.

– Igen, hosszú és eredményes tárgyalássorozat végén, a nevezési határidő utolsó napján, július 15-én beadtuk nevezésünket, amit legnagyobb örömünkre elfogadott a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége – újságolta lapunknak Bodonyi Ákos. – Mindez annak is köszönhető, hogy a gazdasági feltételeket sikerült megteremtenünk, két főszponzorunk támogatásának köszönhetően. Nevüket nem szeretnénk közölni, mert így egyeztünk meg velük. Annyit elmondhatok, hogy a sportág barátai, és kötődnek a szolnoki röplabdához. Közben névváltozás is történt a következő évadban már Szolnoki RK-Sportcentrum SI néven fogunk szerepelni.

Ha megjelennek új támogatok, a szurkolók nagy része arra gondol, hogy nagy nevek érkeznek a klubhoz, és hasonló színtű csapat formálódik, mint volt 2017-ben, amelyik elhódította a Magyar Kupát.

– Nem szeretnénk kapkodni, nem egy esztendőre tervezünk, vannak rövid és hosszú távú elképzeléseink egyaránt. Egyelőre azon leszünk, hogy szokjuk meg az első liga légkörét, a tisztes helytállás is fontos lesz az előttünk álló évadban. Egy esztendő múltán már a legjobb nyolc közé, míg a harmadikban még előrébb szeretnénk végezni, de egyelőre a következő szezonon akarunk szerencsésen túl lenni. Az állományunkat továbbra is saját nevelésű fiatalok alkotják, egyelőre annyit tudok mondani, hogy korábbi játékosunk, a 28 éves Gönczi Imre, aki legutóbb Szegeden játszott visszatér sorainkba. És a következő években is azon leszünk, hogy szolnoki kötődésű játékosok szerepeljenek

Arról is beszélt a szakember, hogy további változások is történtek az újonc együttes háza táján, amelyik majd másfél hónap játszik az újra bajnoki meccset az elitben.

– Rengeteg feladat hárul rám, sok energiámat leköt a szakosztály ügyes bajos dolgainak intézése, ezért korábbi játékostársam, az eddigi másodedző, Bede Gábor veszi át a felnőtt csapat irányítását. Gabi hét éve dolgozik a klubnál, jó kezekben lesz az együttes nála. Természetesen, ha időm engedi befogok neki segíteni. A lényeg, hogy gőzerővel folyik minden szinten a munka, sok segítőnk van, de velem együtt sokan karitatív módon dolgoznak klubért. A lényeg, hogy tagjai vagyunk az Extraliga 13 klubot alkotó mezőnyének. A lebonyolításról annyit, hogy az alapszakaszban oda-vissza játszanak a csapatok egymással. Ezt követően az első nyolc a bajnoki címért, míg további öt csapat hátsó helyekért szál majd harcba. Reálisan nézve a hátsó régióból kerülnek majd ki a vetélytársaink Az évad október 20-án rajtol, a mieink majd november közepétől játszanak hazai pályán, ami továbbra is a Tiszaligeti Sportcsarnok lesz, ahol sok-sok tréninggel és teszttornákkal gyűjtjük az erőt az előttünk álló évadra.

 

