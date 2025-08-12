Simán nyert a Szolnoki MÁV a Törökszentmiklós ellen edzőmeccsen

A vármegye I.-es szezon jövőhéten rajtol, így az ott szereplő csapatok utolsó edzőmérkőzéseik egyikén szerepeltek hétvégén, míg a vármegye II. és a vármegye III. együtteseinek még több idejük van a felkészülésre.

Forrás: Shutterstock

Eredmények: Békésszentandrás–Mezőtúr 4–5, Tiszaug–Kengyel 1–0, Kiskunfélegyháza–Cserkeszőlő 0–2, Zagyvarékas–Kartal 4–2, Tiszaszőlős–Túrkeve 2–2, Szolnoki MÁV–Törökszentmiklós 5–1, Besenyszög–Kőtelek 4–1, Jászboldogháza–Tehetség SE U19 0–6, Gyöngyöshalász–Jászberény 3–5, Tápiószele–Jánoshida 0–0, Kisújszállás–Abádszalók 5–0, Bánhalma–Kisköre 8–5, Tiszasas–Helvécia 9–0, Jászboldogháza–Jászkisér 2–2, Törökszentmiklós U19–Tiszajenő 2–2, Jászágó–Jász Plasztik 8–3, Kunszentmárton–Öcsöd 3–3, Berekfürdő–Tiszaörs 5–3, Jászjákóhalma–Jászapáti 1–6.