Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén
Vármegyénk részletes sportműsora 2025. augusztus 9-től augusztus 10-ig időrendben.
Az augusztus 9–10-i hétvégén a magyar labdarúgás minden szintje pályára lép, de a kínálatból nem hiányoznak a női kézilabda U 17-es Európa-bajnokság, a kajak-kenu ob, a röplabda és a strandröplabda országos döntő sem. Mutatjuk a részletes menetrendet és a tv-közvetítéseket.
Szombati sportműsor:
Kajak-kenu
Duna Life Medical országos bajnokság, Szolnok
Kosárlabda
Férfi VB előselejtező: Magyarország–Észak-Macedónia, Szolnok 18.00.
Kézilabda
Női U17-es Európa-bajnokság, 9.45, 12.00, 14.30, 17.00, döntő 19.30 (tv: Sport1)
Labdarúgás
Edzőmeccsek: Békésszentandrás–Mezőtúr 10.00, Jászboldogháza–Tehetség SE 16.00, Gyöngyöshalász–Jászberény 17.00, Zagyvarékas–Kartal 17.00, Tiszasas–Helvécia 17.00, Szolnoki MÁV FC–Törökszentmiklós 18.00, Besenyszög–Kőtelek 18.00, Tiszaszentimre–Fegyvernek 18.00, Mezőberény–Túrkeve 18.00,
NB I: MTK–DVTK 17.45 (M4 Sport), Nyíregyháza–FTC 20.15 (M4 Sport).
Röplabda
Férfi Európa-bajnoki selejtező, Magyarország–Törökország, Nyíregyháza 18.00
Strandröplabda
Országos bajnokság, döntő, Budapest Garden 8.30, női döntő 15.00, férfi döntő 16.00
Vasárnapi sportműsor:
Kézilabda
Női U17-es Európa-bajnokság, helyosztók 9.45, 12.00, 14.30, 17.00, döntő 19.30 (tv: Sport1)
Labdarúgás
Edzőmeccsek: Jászboldogháza–Jászkisér 18.00, Jászágó–Jász-Plasztik 17.00, KUTE–Öcsöd 18.00.
NB I: ZTE–ETO FC Győr 17.45 (M4 Sport+), Kisvárda–PAFC 17.45 (M4 Sport), Újpest–Paks 20.00 (M4 Sport),
NB II: Budafok–Ajka, Videoton–Csákvár, Mezőkövesd–Kozármisleny, Szentlőrinc–Budapest Honvéd FC , BVSC–Kecskeméti 17.30, Szeged GA–Karcag, Soroksár–Tiszakécske 19.00,
NB III: Békéscsaba II–Tiszaföldvár 11.00, Szegedi VSE–Martfű 16.00, Tiszafüred–Kisvárda II 17.30.
Angol Community Shield: Crystal Palace–Liverpool 16.00.
Röplabda
Női Európa-bajnoki selejtező, Magyarország–Dánia, Nyíregyháza 18.00
Strandröplabda
Országos bajnokság, döntő, Budapest Garden 9.00, női döntő 15.00, férfi döntő 16.00
