Sportműsor

Ezek a sportprogramok várnak ránk hétvégén

Vármegyénk részletes sportműsora 2025. augusztus 16-tól 17-ig időrendben.

Kovács Levente

Eheti sportműsorunk kínálatában ugyan túl sok sportágat nem találunk, azonban annál színesebb a paletta. A Karcagi SC a Vasast látja vendégül az NB II-ben, de az élvonalban is több rangadót is rendeznek. Mindemellett pedig beindulnak a labdarúgó topligák küzdelmei is, míg szombaton a magyar kosárlabda-válogatott Romániát fogadja a Tiszaligetben telt ház előtt.

Sportműsor
Vármegyénk részletes sportműsora
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Shutterstock

Szombati sportműsor

Kosárlabda

Férfi világbajnoki előselejtező: Magyarország–Románia, 18.00 (tv: M4 Sport).

Labdarúgás 

Felkészülési mérkőzések: Mezőtúr–Kenderes, Rákóczifalva–Szolnoki MÁV, Cegléd–Jászberény, Kunszentmárton–Kardos-Örménykút, Tiszaszőlős–Abádszalók, Öcsöd–Besenyszög, 10.00. Rákócziújfalu–Cibakháza, 15.00, Jászalsószentgyörgy–Zagyvarékas, Nagyiván–Bestrong II., 16.00, Tószeg–Abony, Jászárokszállás–Törökszentmiklós, Jászdózsa–Jászkisér, 17.00, Kengyel–Tiszasas, Tiszaszőlős–Tiszaörs, 18.00, Bükkábrány–Lurkó Focimánia, Túrkeve–Törökszentmiklós U19. 

NB I.: Diósgyőr–Kazincbarcika, 18.15 (tv: M4 Sport+), Ferencváros–Puskás Akadémia, 20.15 (tv: M4 Sport). 

Angol bajnokság: Aston Villa–Newcastle, 13.20, Spurs–Burnley, 15.50, Wolverhampton–Manchester City, 18.20 (tv: Spíler 1). 

Spanyol bajnokság: Mallorca–Barcelona, 19.25, Valencia–Real Sociedad, 21.25 (tv: Spíler 2). Német Szuperkupa: Stuttgart–Bayern München, 20.00 (tv: Arena 4).

Vasárnapi sportműsor

Labdarúgás 

Felkészülési mérkőzések: Jászágó–Tápiógyörgye, Tiszajenő–Tiszaörs, 17.00. 

NB I.: DVSC–Nyíregyháza, 15.30, MTK–Győr, 17.45, Paks–ZTE, 20.00 (tv: M4 Sport). 

NB II.: Karcag–Vasas, 17.30. 

NB III.: Északkeleti csoport: DVSC II.–Tiszafüred, 11.00. Délkeleti csoport: Martfű–Gyula, Monor–Tiszaföldvár, 17.30. 

Angol bajnokság: Chelsea–Crystal Palace, 14.50, Manchester United–Arsenal, 17.25  (tv: Spíler 1). Spanyol bajnokság: Espanyol–Atlético Madrid, 21.25 (tv: Spíler 2).

