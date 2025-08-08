Homokon, napfényben, jókedvvel – strandröplabdától volt hangos a tér

Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a hétvégén megrendezték a IV. Amatőr Sportröplabda Versenyt a Vörösmarty téren, ahol páros mérkőzések zajlottak. Több csapat is indult a megmérettetésen – öt női, nyolc férfi és nyolc vegyes páros mérte össze tudását.

A megmérettetések vidám hangulatban zajlottak

Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

A rendezvény az önkormányzat támogatásával valósulhatott meg. Célként a röplabda népszerűsítését, és az összetartó közösség megteremtését tűzték ki.