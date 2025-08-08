augusztus 8., péntek

Páros küzdelmek

20 perce

Homokon, napfényben, jókedvvel – strandröplabdától volt hangos a tér

Címkék#rendezvény#strandröplabda#napfény

Strandröplabdaversenynek adott otthon Cegléd. Huszonegy csapat mérkőzött meg a hétvégén a Vörösmarty téren.

Nyitrai Fanni

Cegléd város hivatalos oldalának tájékoztatása szerint a hétvégén megrendezték a IV. Amatőr Sportröplabda Versenyt a Vörösmarty téren, ahol páros mérkőzések zajlottak. Több csapat is indult a megmérettetésen – öt női, nyolc férfi és nyolc vegyes páros mérte össze tudását.

strandröplabda verseny Cegléden
A megmérettetések vidám hangulatban zajlottak
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

A rendezvény az önkormányzat támogatásával valósulhatott meg. Célként a röplabda népszerűsítését, és az összetartó közösség megteremtését tűzték ki.

több csapat is részt vett a ceglédi strandröplabda versenyen
Huszonegy csapat vett részt az eseményen
Fotó: Szokolai Attila / Forrás: Cegléd Város Hivatalos Oldala

 

 

 

