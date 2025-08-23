Simán jutott tovább a Szajol a Rákóczifalva ellen

A sorsolás szeszélye két Jász-Nagykun vármegyei együttest (Szajol KLK–Rákóczifalva SE) sodort egymás útjába. Mindkét csapat trénere szerint abszolút kétesélyes volt a párharc kimenetele, és mindketten tisztában jól tudták, hogy amelyikük győz, akár első osztályú ellenfelet is fogadhat a következő fordulóban. Kiélezett küzdelmet vártak az edzők, amelyben a legjobb arcukat akarták megmutatni a mérkőző felek.

A Szajol KLK hazai pályán harcolta ki a továbbjutást

Forrás: Jászkunfutball Facebook-oldala

Szajol KLK–Rákóczifalva SE 6–1 (4–1)

Szajol, 400 néző, vezette: Dévényi Balázs (Kovács L., Bense)

Gólszerzők: Szedlák (8.), Benedek N. (23., 28.), Szentmiklósi (41.), Harcsa (80.), Szabó T. (82.), ill. Koltay G. (44.)

Szajol: Haris Á. - KACSKÓ, Kiss Zs., Hevesi-Tóth, KUTUS (Harcsa O 77.) – Szedlák (Csajbók 73.), SZABÓ T., KÓMÁR, Kovács R. – Szentmiklósi, BENEDEK (Angyal 69.). Edző: Donkó Krisztián.

Rákóczifalva: Nagy K. (Császár 46.) – Trecskó (Kecskés 79.), Szakali, Pápai, Szmutkó (Kovács K. 46.) – Méhesi, Telkes-Tóth (Nádházi 73.), Gonda (Münich 19.) – KOLTAY G., dr. Füzi, Márkus. Edző: Komáromi György.

Támadólag és kellő agresszivitással vetette bele magát a küzdelmekbe a hazai együttes. A középpályán jól szűrték meg ellenfelük próbálkozásait, négy góllal terhelték meg a Rákóczifalva hálóját már az első félidőben. Koltay Gergő találata már csak a szépítésre volt elegendő.

A folytatásban sem vett vissza a tempóból a Szajol, a labdát sokat birtokolva felállt védelemmel szemben is remekül helytálltak játékosaik. A vendégek szórványos támadásaiban sok hiba csúszott, alig egy-két helyzetet sikerült csak kialakítaniuk a pályaválasztó kapuja előtt. A házigazda továbbjutását nem veszélyeztette semmi, megérdemelten jutott Donkó Krisztián együttese a következő fordulóba.

– Jó hozzáállással futballoztunk ma, sikerült ráerőltetnünk akaratunkat az ellenfélre. Elégedett vagyok a látottakkal és gratulálok a csapatnak a továbbjutáshoz – értékelte együttese teljesítményét Donkó Krisztián edző.

– Nem tudtunk felvenni a Szajol ritmusát, ma egyszerűen nem tudtunk felpörögni erre a szintre. Többnyire olyan helyzetekből kaptunk gólokat, amelyekre egész héten készültünk. Csalódás volt csapatom mai teljesítménye – összegezte a látottakat a Rákóczifalva edzője Komáromi György.