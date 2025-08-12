Megerősödött kerettel várja a bajnoki idényt a Szajol

A Szajol KLK a vármegye I. 2024/2025-ös szezonjában a hatodik helyen végzett, mindössze hat ponttal lemaradva a dobogó harmadik fokától. A következő idényt ismét Donkó Krisztián irányításával kezdi a csapat, melynél nemcsak a kispadon, de a keretben is történtek változások.

Sok új játékos érkezett a Szajol KLK csapatához, amely a legjobb ötbe szeretne végezni a következő szezonban

Fotó: Kiss János MW-archív

A több edzés eredményesebb szezont hozhat a Szajol KLK csapatánál

– Hogyan értékeli az előző idényt?

– Hektikusnak mondanám. Tudtunk nagyon jól játszani, de olyan csapatok ellen is hullajtottunk pontokat – nem lenézve őket –, amelyektől nem lett volna szabad. Az az együttes, amely legyőzi a Mezőtúrt vagy a Jászfényszarut, az nem kaphat ki a Tiszaszentimrétől vagy a Lurkótól vagy játszhat döntetlent a Tiszagyendával. Mondom még egyszer, nem nézzük le ezeket a csapatokat, de ha az élmezőnyben akarunk végezni, akkor ezeket a pontvesztéseket nem engedhetjük meg magunknak. A szezonbéli teljesítményükért azonban kárpótolt a kupaszereplésünk, ahol ismét bejutottunk a legjobb négy közé, ezáltal pedig kvalifikáltuk magunkat az országos főtáblára – nyilatkozta Donkó Krisztián.

– Ismét ön a csapat vezetőedzője, mi okozta a váltást?

– Süsü (Sárkány Attila – a szerk.) nem vállalta tovább ezt a feladatot, de nem is volt könnyű dolga az előző szezonban, mert az edzéslátogatottság jelentősen lecsökkent, így pedig nagyon nehéz dolgozni. Természetesen a következő idényben és segíti majd a munkámat, illetve az idősebb Szedlák Zolival kiegészülve hárman vezetjük majd a csapatot. Nyáron sok új játékos érkezett hozzánk – köztük fiatalok is – az edzéslátogatottsággal is elégedettek lehetünk, így jelenleg elégedett vagyok a csapat munkájával.

– Milyen változások történtek a keretben?

– Németh Tamás Jánoshidára igazolt, Csúri Máté és Falusi Norbert Ausztriába ment focizni, Fülöp Ádám pedig abbahagyta. Többen is érkeztek viszont a csapathoz: idősebb és ifjabb Szedlák Zoltán, Angyal Csaba, Kovács Richárd, Suri Botond, Kutus Henrik és Nagy Attila a megszűnt Tiszapüspökiből, Bodnár Sándor Kengyelről, Mészáros Zsombor pedig a Szolnoki MÁV-tól csatlakozott hozzánk.