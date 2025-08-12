1 órája
Megerősödött kerettel várja a bajnoki idényt a Szajol
Már nem kell sokat várni a szezon kezdetéig. A vármegye I. előző idényében a Szajol KLK a hatodik helyen zárt a bajnokságban, azonban többször is előfordult, hogy szűkös kerettel utaztak el mérkőzésekre, illetve papíron gyengébb ellenfelekkel szemben vesztettek pontokat. Idén nem szeretnék, ha ez ismét előfordulna, a változásokról Donkó Krisztián vezetőedzővel beszélgettünk.
A Szajol KLK a vármegye I. 2024/2025-ös szezonjában a hatodik helyen végzett, mindössze hat ponttal lemaradva a dobogó harmadik fokától. A következő idényt ismét Donkó Krisztián irányításával kezdi a csapat, melynél nemcsak a kispadon, de a keretben is történtek változások.
A több edzés eredményesebb szezont hozhat a Szajol KLK csapatánál
– Hogyan értékeli az előző idényt?
– Hektikusnak mondanám. Tudtunk nagyon jól játszani, de olyan csapatok ellen is hullajtottunk pontokat – nem lenézve őket –, amelyektől nem lett volna szabad. Az az együttes, amely legyőzi a Mezőtúrt vagy a Jászfényszarut, az nem kaphat ki a Tiszaszentimrétől vagy a Lurkótól vagy játszhat döntetlent a Tiszagyendával. Mondom még egyszer, nem nézzük le ezeket a csapatokat, de ha az élmezőnyben akarunk végezni, akkor ezeket a pontvesztéseket nem engedhetjük meg magunknak. A szezonbéli teljesítményükért azonban kárpótolt a kupaszereplésünk, ahol ismét bejutottunk a legjobb négy közé, ezáltal pedig kvalifikáltuk magunkat az országos főtáblára – nyilatkozta Donkó Krisztián.
– Ismét ön a csapat vezetőedzője, mi okozta a váltást?
– Süsü (Sárkány Attila – a szerk.) nem vállalta tovább ezt a feladatot, de nem is volt könnyű dolga az előző szezonban, mert az edzéslátogatottság jelentősen lecsökkent, így pedig nagyon nehéz dolgozni. Természetesen a következő idényben és segíti majd a munkámat, illetve az idősebb Szedlák Zolival kiegészülve hárman vezetjük majd a csapatot. Nyáron sok új játékos érkezett hozzánk – köztük fiatalok is – az edzéslátogatottsággal is elégedettek lehetünk, így jelenleg elégedett vagyok a csapat munkájával.
– Milyen változások történtek a keretben?
– Németh Tamás Jánoshidára igazolt, Csúri Máté és Falusi Norbert Ausztriába ment focizni, Fülöp Ádám pedig abbahagyta. Többen is érkeztek viszont a csapathoz: idősebb és ifjabb Szedlák Zoltán, Angyal Csaba, Kovács Richárd, Suri Botond, Kutus Henrik és Nagy Attila a megszűnt Tiszapüspökiből, Bodnár Sándor Kengyelről, Mészáros Zsombor pedig a Szolnoki MÁV-tól csatlakozott hozzánk.
– Hogy néz ki az együttes nyári programja?
– A kupameccs miatt valamivel hamarabb, július elején kezdtük a felkészülést, heti három edzéssel. Eddig csak egy edzőmeccset játszottunk, a Tápiószele ellen nyertünk 2–1-re, ott jól is játszottunk, rengeteg helyzetünk volt, de ezek többsége kimaradt. Ezen kívül a kupában is volt egy mérkőzésünk, melyet megnyertünk hosszabbítás után a Mezőmegyer ellen 4–2-re. Hétvégén a Cserkeszőlő ellen lépünk pályára, jövő héten pedig a Magyar Kupa második fordulójában a Rákóczifalvával találkozunk. Emiatt az első bajnoki mérkőzésünket csak augusztus 27-én szerdán rendezik meg.
– Milyen célokkal várják a következő szezont?
– Úgy gondolom, hogy sokkal erősebb a bajnokság a tavalyihoz képest, a Szolnoki MÁV kiesett, a Törökszentmiklós nem jutott fel, felkerült viszont a vármegye II-ből a Zagyvarékas, amelynek szintén nagyon erős kerete van. Mindezek ellenére a legjobb ötben szeretnénk majd végezni. Emellett pedig célunk az is, hogy minél több fiatalt be tudjunk építeni a csapatba. Haris Botond például 15 évesen az előző idényben két gólt is szerzett a kupában, illetve Mészáros Zsombinak is szeretnénk majd játéklehetőséget adni a felnőttek között.
– Miben kell fejlődni az előző idényhez képest?
– A lényeg, hogy edzeni kell. Nagyon jó játékosaink vannak, közülük többen is megállnák a helyüket az NB III.-ban is. Jó a fiatalok és a tapasztaltabbak aránya, így mondhatni jó a keretösszetétel. Mélyebb is a keretünk, emiatt jobban bele tudunk nyúlni egy-egy meccsbe. Ha az edzéslátogatottságunk nem csökken, és úgy játszunk, ahogy azt tettük az edzőmérkőzésen is, akkor bizakodóak lehetünk a szezonnal kapcsolatban.