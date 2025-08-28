Megvan, mikor látogat a Paks Szajolba

Mint arról már korábban beszámoltunk, vármegyénk öt csapata is pályára lép a Magyar Kupa harmadik fordulójában. Mind közül a Szajol KLK kapta a legnehezebb ellenfelet, ugyanis a címvédőt, és az NB I. jelenlegi listavezetőjét, a Paksi FC-t fogadja az együttes. Az is kiderült, hogy szeptember 13-án, szombaton 15 órakor kezdődik kettejük mérkőzése. A Szolnoki MÁV és a Tiszafüred is ugyanebben az időpontban kezdi a találkozóját, míg a Karcag meccse egy órával később indul. A Martfű pedig vasárnap 15 órakor játszik.

A Szajol KLK csapata szeptember 13-án fogadja a Paksi FC együttesét

Fotó: Kiss János/ MW-archív

Csapataink mérkőzései a Magyar Kupa harmadik fordulójában

Szeptember 13.: Szajol KLK–Paksi FC, Szolnoki MÁV–ESMTK, Tiszafüredi VSE–Putnok FC, 15.00, REAC–Karcagi SC, 16.00.

Szeptember 14.: Martfűi LSE–Dombóvári FC, 15.00