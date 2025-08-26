augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

50 perce

Szappanos Péter ott lesz az írek és a portugálok elleni keretben

Címkék#Puskás Akadémia#labdaraúgás#válogatott#Szappanos Péter

A válogatott keretébe ismét bekerült Szappanos Péter. A jászberényi születésű, jelenleg a Puskás Akadémiát erősítő kapus a szeptemberi vb-selejtezőkön Írország és Portugália ellen szerepelhet a nemzeti csapatban.

Szabó Sándor

Újabb mérföldkőhöz érkezett Szappanos Péter pályafutása. A jászberényi születésű kapus, aki nyáron a Puskás Akadémiához igazolt, ismét meghívót kapott a magyar válogatottba. Marco Rossi kedden Telkiben ismertette a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre készülő 27 fős névsort.  

Szappanos Péter szerződést bont az al-Fateh csaptával
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A 34 éves kapus remek formában van. A Ferencváros elleni rangadón kilenc védést mutatott be a Groupama Arénában, ezzel kulcsszerepet játszott a Puskás Akadémia sikerében.  Nem először tört borsot a zöld-fehérek orra alá. Mezőkövesden, Kispesten és Pakson is rendre megkeserítette a fővárosiak dolgát. A 2024-es Magyar Kupa-döntőben például Varga Barnabás büntetőjét hárította, amivel komoly részt vállalt a paksi 2–0-s diadalból. A válogatott szeptember 6-án Dublinban lép pályára, három nappal később pedig a Puskás Arénában fogadja a címvédő Portugáliát.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu