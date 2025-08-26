Szappanos Péter ott lesz az írek és a portugálok elleni keretben

Újabb mérföldkőhöz érkezett Szappanos Péter pályafutása. A jászberényi születésű kapus, aki nyáron a Puskás Akadémiához igazolt, ismét meghívót kapott a magyar válogatottba. Marco Rossi kedden Telkiben ismertette a szeptemberi világbajnoki selejtezőkre készülő 27 fős névsort.

Szappanos Péter szerződést bont az al-Fateh csaptával

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A 34 éves kapus remek formában van. A Ferencváros elleni rangadón kilenc védést mutatott be a Groupama Arénában, ezzel kulcsszerepet játszott a Puskás Akadémia sikerében. Nem először tört borsot a zöld-fehérek orra alá. Mezőkövesden, Kispesten és Pakson is rendre megkeserítette a fővárosiak dolgát. A 2024-es Magyar Kupa-döntőben például Varga Barnabás büntetőjét hárította, amivel komoly részt vállalt a paksi 2–0-s diadalból. A válogatott szeptember 6-án Dublinban lép pályára, három nappal később pedig a Puskás Arénában fogadja a címvédő Portugáliát.