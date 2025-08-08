Szolnok Atlétikai Szakosztály: Értékes helyezések az országos bajnokságon

A Szolnok Atlétikai Szakosztály versenyzői a 130. Atlétikai Magyar Bajnokságon is kitettek magukért a Nemzetközi Atlétikai Központban.

Óvári Zita (balról a második) súlylökésben a 6. helyet szerezte meg

Fotó: Facebook / Szolnoki Sportcentrum

Kalics Krisztián 100 méteren 10,71 másodperces idejével az előkelő 10. helyen végzett, Farkas Emese női diszkoszvetésben 44,24 méterrel lett hetedik. Óvári Zita két számban is rajthoz állt: súlylökésben hatodik (12,56 m), gerelyhajításban tizedik (34,71 m) lett. Pázmándi Dominik a döntőről éppen lemaradva, de idei legjobbját (10,68) futva 8. helyen zárt 100 méteren. Távolugrásban Szabó Dániel 6,38 méteres ugrása a 11. helyet érte. Báthori Virág diszkoszvetésben 34,31 méterrel tizedikként zárt.

Gratulálunk minden szolnoki atléta versenyzőnek és edzőjüknek!