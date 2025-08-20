Akár Szolnok–Fradi döntő is lehet a vízilabda-tornán

Az A-csoportban rendező és címvédő Szolnoki Dózsa mellett a Semmelweis OSC, és a Ceglédi VSE, míg a B-jelű hármasban az FTC-Telekom Waterpolo, az UVSE és a Pécsi Sportiskola legénysége indul a tornán.

Az elmúlt években rendre jó meccseket hozott a szolnoki torna Fotó: Mészáros János/MW-archív

A szolnoki csapat csütörtökön 11 órakor az OSC ellen kezdi a tornát, majd 15-kor a ceglédi együttes lesz a vetélytársa.

Az elődöntőket pénteken 10 órától, az éremcsatákat 13 órától rendezik. A torna zárásaként díjazzák majd a győztest és a dobogós együtteseket, valamint a

legjobbakat, a kapust, a mezőnyjátékost és a gólkirályt.