1 órája
Akár Szolnok–Fradi döntő is lehet a vízilabda-tornán
A Szolnoki Dózsa egykori klubigazgatója, Hollóy Tamás emlékére az idén immár kilencedik alkalommal rendeznek utánpótlás tornát Szolnokon, a Vízilabda Arénában. A seregszemlén hat 10-11 évesekből álló vízilabdacsapat csobban medencébe csütörtökön és pénteken.
Az A-csoportban rendező és címvédő Szolnoki Dózsa mellett a Semmelweis OSC, és a Ceglédi VSE, míg a B-jelű hármasban az FTC-Telekom Waterpolo, az UVSE és a Pécsi Sportiskola legénysége indul a tornán.
A szolnoki csapat csütörtökön 11 órakor az OSC ellen kezdi a tornát, majd 15-kor a ceglédi együttes lesz a vetélytársa.
Az elődöntőket pénteken 10 órától, az éremcsatákat 13 órától rendezik. A torna zárásaként díjazzák majd a győztest és a dobogós együtteseket, valamint a
legjobbakat, a kapust, a mezőnyjátékost és a gólkirályt.