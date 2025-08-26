Ezüstérmesek a szolnoki vízipólóspalánták a Hollóy-emléktornán

A címvédő szolnoki együttes jól kezdte a tornát, hiszen az OSC és a Cegléd gárdáját is fölényesen verte. A csoportdöntőben pedig óriási csatában az UVSE fiataljait is sikerült fölül múlniuk. A torna fináléjában a másik csoport első helyezettje, a Ferencváros volt a Tisza-partiak ellenfele. A nagyszerűen játszó zöld-fehérek győzelméhez nem fért kétség, így a szolnokiak a második helyen zárták a seregszemlét.

Felvételen az ezüstérmes szolnoki csapat és edzőik, valamint Hollóy Tamás özvegye, Ágnes asszony látható Fotó: Szomszéd Andrea

Eredmények:

Csoportmérkőzések: Szolnoki Dózsa–Semmelweis OSC 10–4, Szolnoki Dózsa–Ceglédi VSE 18–4, Szolnoki Dózsa–UVSE 9–7.

Döntő: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo 3–16.

A torna végeredménye: 1. FTC, 2. Szolnoki Dózsa, 3. UVSE, 4. OSC, 5. Pécsi SI, 6. Cegléd.

A torna legjobb kapusa: Simon Lóránt Milán (Szolnoki Dózsa). A torna legjobb játékosa: Csanádi Márk (UVSE). A torna gólkirálya: Kovács Boldizsár (FTC).

A Szolnoki Dózsa csapata: Simon Lóránt Milán, Csató Szabolcs, Mosonyi Zsombor Attila, Kovács Milán Attila, Bagi Kende, Nagy Norman, Fábián Péter, Farkas Csongor, Kasuba Hunor András, Varró Zétény, Kurucz Csongor István, Mészáros Zalán,

Stefanidesz Attila Hunor, Farkas Péter, Fábián Zoltán, Balázs Ferenc Bence. Edzők: Soltész Zoltán, Szendrei Tamás, Urbán Lajos.

– Nagyon örülünk, hogy ilyen színvonalas tornát tudtunk rendezni, ami mindegyik csapat számára, egy jó erőfelmérést biztosított – mondta hírportálunknak Soltész Zoltán, a szolnokiak edzője. – Kemény nyári alapozás van mögöttünk, hiszen július második hete óta napi két edzéssel készülünk a 2025–26-os bajnoki évadra. Öröm volt látni a gyerekek lelkesedését és fejlődését, amit a tornán mutattak. A játék több elemében sikerült fejlődnünk, viszont nem állunk meg. Az előttünk álló szezonban a délkeleti területi gyermek IV-es, a délkeleti területi gyermek III-as bajnokságban és a budapesti gyermek III-as bajnokságban is szeretnénk hasonló szép eredményeket elérni.