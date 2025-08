Három gól rúgott és továbbjutott a kupában a MÁV FC – galériával

A fél óra játék után a rutinos Szabó Richárd talált be a vendégek kapujába. A MÁV kontrollálta a játékot, de a csabaiaknak is voltak próbálkozásaik, de a mindössze 17 esztendős szolnoki kapus, Veress Áron többször is ügyesen avatkozott közbe. A térfélcsere után is többet tett a hazai csapat a győzelemért, a hajrában előbb Lengyel Gábor, majd Dósa Zsombor góljával eldőlt a továbbjutás sorsa.

Lengyel Béla: – Lehet mondani, hogy végig uraltuk, kézben tartottuk a meccset. Jó volt az előjátékunk, a hajrában aztán jöttek a gólok, ezeknek köszönhetően sikerült bebiztosítani győzelmünket, és ezzel együtt a továbbjutásunkat is.