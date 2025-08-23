Hamisítatlan kupahangulat, szolnoki továbbjutás a Tiszaligetben

Szolnokon úgy gondolták, hogy a Dunaharaszti elleni kupamérkőzés egy jó lehetőség megmutatni, hogy Szolnoki MÁV FC csapatuk NB III-as ellenféllel szemben is képes helytállni. Bár Lengyel Béla együttese még nincs igazán meccsben, fogadkoztak a találkozó előtt, hogy mindent megtesznek majd a továbbjutás érdekében. Nehéz feladat előtt álltak, mert a vendégek az NB III Dél-Keleti csoportjában is a jobbak közé számítanak.

Bizonyított a Szolnoki MÁV FC: NB III-as ellenféllel szemben is képes volt helytállni

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

Szolnoki MÁV FC–Dunaharaszti MTK 2–1 (0–1, 1–1, 2–1)

Szolnok, 500 néző, vezette: Borbényi Miklós Bence (Bán K., Bereczki B.)

Gólszerzők: Draskóczi (80.), Kató (108.), ill. Bata (22.)

Kiállítva: Dudok (113.)

Szolnok: Ladányi – Draskóczi, Dudok, Szabó R. (Szabó Zs. 91.), PINTO (IZSOLD 100.) – DEMETER – Polyák (Antal G. 60.), DÓSA, Lengyel G. (Finta 75.) – Annus (KATÓ 91.), Iván M. Edző: Lengyel Béla.

Támadólag lépett fel a hazai csapat az első perctől kezdve. Nem ismerve elveszett labdát, magasan indították meg a védekezést, amelynek egy felső kapufa lett az eredménye – Szabó Richárd lövése találta el a keresztlécet. Az ellenfél sem késlekedett sokáig a válasszal, csatáruk erőtlen lövését azonban könnyedén hatástalanította Ladányi kapus.

Kiegyenlítettebb lett a játék az idő előrehaladtával, a Dunaharaszti egyre több veszélyes támadást vezetett. A félidő közepén meg is lett az eredménye, bár egyértelmű lesállás előzte meg a vendégek vezető gólját. Bata Csongor lépett ki közepén és a kapust is elfektetve lőtt a kapuba (0–1). A játékos megsérült az esetnél és le kellett cserélni. Kapkodóvá vált a Szolnok futballja, egyre kevesebbszer tudták megtartani a labdát, a Pest vármegyei együttesnek kisebb fölényt is sikerült kicsikarnia a találata után. Mezőny játékkal teltek az utolsó percek, a Szolnok futballja továbbra sem emlékeztetett a meccs elején látott önmagára.

Lendületesebb játékkal indította a második játékrészt, Pinto Mario bal oldali beadását Lengyel Gábor perdítette a rövid sarokra, ám a kapus résen volt. Iván Milán újabb helyzete – centikkel kerülte el lövése a kaput – jelezte, komolyan gondolja a Szolnok az egyenlítést. Negyed óra múlva cserélt a pályaválasztó, a Tiszakécskéről visszatért Antal Gábor lépett pályára. Egy vendég kapufa azért jelezte, hogy az NB III-as gárda is a pályán van.