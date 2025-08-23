1 órája
Hamisítatlan kupahangulat, szolnoki továbbjutás a Tiszaligetben
Mindkét félidőt jól kezdte a Szolnok, ám a Dunaharaszti vezető gólját csak a rendes játékidő hajrájában sikerült kiegyenlítenie. A hosszabbítás első részében a második találatot is bevitte a hazai gárda és Szolnoki MÁV FC már nem adta ki a markából a győzelmet.
Szolnokon úgy gondolták, hogy a Dunaharaszti elleni kupamérkőzés egy jó lehetőség megmutatni, hogy Szolnoki MÁV FC csapatuk NB III-as ellenféllel szemben is képes helytállni. Bár Lengyel Béla együttese még nincs igazán meccsben, fogadkoztak a találkozó előtt, hogy mindent megtesznek majd a továbbjutás érdekében. Nehéz feladat előtt álltak, mert a vendégek az NB III Dél-Keleti csoportjában is a jobbak közé számítanak.
Szolnoki MÁV FC–Dunaharaszti MTK 2–1 (0–1, 1–1, 2–1)
Szolnok, 500 néző, vezette: Borbényi Miklós Bence (Bán K., Bereczki B.)
Gólszerzők: Draskóczi (80.), Kató (108.), ill. Bata (22.)
Kiállítva: Dudok (113.)
Szolnok: Ladányi – Draskóczi, Dudok, Szabó R. (Szabó Zs. 91.), PINTO (IZSOLD 100.) – DEMETER – Polyák (Antal G. 60.), DÓSA, Lengyel G. (Finta 75.) – Annus (KATÓ 91.), Iván M. Edző: Lengyel Béla.
Támadólag lépett fel a hazai csapat az első perctől kezdve. Nem ismerve elveszett labdát, magasan indították meg a védekezést, amelynek egy felső kapufa lett az eredménye – Szabó Richárd lövése találta el a keresztlécet. Az ellenfél sem késlekedett sokáig a válasszal, csatáruk erőtlen lövését azonban könnyedén hatástalanította Ladányi kapus.
Kiegyenlítettebb lett a játék az idő előrehaladtával, a Dunaharaszti egyre több veszélyes támadást vezetett. A félidő közepén meg is lett az eredménye, bár egyértelmű lesállás előzte meg a vendégek vezető gólját. Bata Csongor lépett ki közepén és a kapust is elfektetve lőtt a kapuba (0–1). A játékos megsérült az esetnél és le kellett cserélni. Kapkodóvá vált a Szolnok futballja, egyre kevesebbszer tudták megtartani a labdát, a Pest vármegyei együttesnek kisebb fölényt is sikerült kicsikarnia a találata után. Mezőny játékkal teltek az utolsó percek, a Szolnok futballja továbbra sem emlékeztetett a meccs elején látott önmagára.
Lendületesebb játékkal indította a második játékrészt, Pinto Mario bal oldali beadását Lengyel Gábor perdítette a rövid sarokra, ám a kapus résen volt. Iván Milán újabb helyzete – centikkel kerülte el lövése a kaput – jelezte, komolyan gondolja a Szolnok az egyenlítést. Negyed óra múlva cserélt a pályaválasztó, a Tiszakécskéről visszatért Antal Gábor lépett pályára. Egy vendég kapufa azért jelezte, hogy az NB III-as gárda is a pályán van.
Izgalmasabb lett a meccs, ezzel együtt paprikásabb is a hangulat a játéktéren. A MÁV egyre nagyobb erőfeszítéseket tett, ezzel együtt pedig kockázatot is vállalt az egyenlítés érdekében. Be is jött, mert tíz perccel a vége előtt Antal szögletét Draskóczi csúsztatta szép mozdulattal a léc alá (1–1). A bekapott gól után a Dunaharaszti futballja lett élénkebb, látszott, hogy egyik csapat sem vinné a hosszabbításig.
Végül csak arra került sor, amibe tovább gyűrték egymást a csapatok, sokáig eredmény nélkül. A túlóra második részében a hazaiak megszerezték a vezetést, Antal jobb oldalon húzta meg a védelmet, beadása ugyan pontatlan volt, de a szabad labdára Kató jókor érkezett és a kapus lába alatt a kapu közepébe továbbított (2–1). A hátralévő időben a Szolnok már sikerrel őrizte előnyét.
Labdával ilyen gyengén még nem láttam futballozni a csapatunkat. Igaz, hogy egy NB III-as együttes volt az ellenfelünk, de játékban többet vártam volna magunktól. Olyan karakterek vannak azonban nálunk, akik akkor is képesek győzelemre vezetni a többieket, amikor az nem elvárható, vagy a játék képében nincs annyira ez benne. Gratulálok a fiuknak a továbbjutáshoz – értékelte a látottakat Lengyel Béla edző.
Csikós Zsóka aranyérmes, míg Tamási Zsombor ezüstérmes a vb-n