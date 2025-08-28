3 órája
A Szajol és a MÁV is győzelemmel kezdte a szezont
Szerdán befejeződött a vármegye I. első fordulója. A hétvégi Magyar Kupa-találkozók miatt a Szolnoki MÁV–Rákóczifalva és a Szajol–Jászberény mérkőzéseket pár nappal később játszották le, melyek legvégén mindkét esetben a hazai csapat örülhetett.
A Szolnoki MÁV győzelemmel kezdte a vármegye I.-es szezonját
Fotó: Nagy Balázs
Szerdán a Szajol–Jászberény és a Szolnoki MÁV–Rákóczifalva mérkőzésekkel befejeződött a vármegye I. első fordulója. A halasztásra azért került sor, mivel a Szajol, a Szolnok és a Rákóczifalva is a Magyar Kupa második körében lépett pályára hétvégén. A szajoliak a hajrában nyerték meg első bajnoki meccsüket, míg a MÁV az utolsó 25 percben döntötte el a három pont sorsát.
Vármegye I., 1. forduló
Szajol–Jászberény 2–1 (0–0)
Szajol, 200 néző.
Vezette: Nagy Zoltán
Szajol: HARIS – Szabó T., KISS ZS., Kacskó, KÓMÁR, ifj. Szedlák Z. (Harcsa, 62.), BENEDEK N., Szentmiklósi, Kutus (Donkó, 65.), Suri (Bodnár, a szünetben), Csajbók (Angyal, 62.). Edző: Donkó Krisztián
Jászberény: Lipcsei – Nagy L., Nagy M., Szaka, Szanku, Jászai-Deák, Kardos (Németh N., 75.), Pikó, Muhari, Petrányi (Magyar, 67.) Káposztás. Edző: Menczeles Iván.
Gólszerzők: Donkó (81., – tizenegyesből), Szentmiklósi (90+2.), ill. Szanku (60.).
A hazai csapat nehezen találta a ritmust, így az utolsó pillanatokban fordította meg a mérkőzést.
Donkó Krisztián: – Fejben nem voltunk ott, tompán, bátortalanul játszottunk, hatvan percig jobb volt nálunk a Jászberény. Az utolsó fél órára a vendégek teret adtak nekünk, behúzódtak a tizenhatosig és ezt ki tudtuk használni. Gratulálunk Szabó Tamás kedden született kislányához, jó egészséget kíván neki az egész csapat.
Menczeles Iván: – Az első félidőben többet birtokoltuk a labdát és úgy játszottunk ahogy terveztük, de ennek ellenére nem tudtuk kihasználni helyzeteinket. Kevés cserével rendelkeztünk és a hazai csapat nagy nyomást helyezett ránk. Egy lehetőséget sikerült csak gólra váltani ezt követően már csak a védekezésre tudtunk koncentrálni. A mérkőzés végén történt incidensnél a játékvezető nem volt a helyzet magaslatán. Ilyen a futballpályán nem történhet meg, hogy egy szurkoló bemegy a pályára és megüti az egyik játékost.
Tudósított: Donkó Krisztián
Szolnoki MÁV– Rákóczifalva 3–0 (0–0)
Szolnok, 500 néző.
Vezette: Rajcsányi Sándor
Szolnoki MÁV: Ladányi – Pinto, Iván M., Lengyel G. (Dudok, 59.), Annus (Bathó, 72.), Dósa (Izsold, 84.), DRASKÓCZI, ANTAL G., SZABÓ R. (Szabó Zs., 72.), DEMETER, Polyák (Kató, 59.). Edző: Lengyel Béla.
Rákóczifalva: CSÁSZÁR – Trecskó (Nádházi, 76.), Kecskés (Szabó M., 76.), Koltay, FŰZI, MÁRKUS, Pápai (Vadas, 61.), Telkes-Tóth (Münich, 70.), MÉHESI, Kovács K. (Manzéger, 70.), Szmutkó. Edző: Komáromi György.
Gólszerzők: Kató (66., 68.), Iván M. (74.).
A Rákóczifalva nagyon szervezetten védekezett, erős alapjátékot játszott ennek ellenére a hazai csapat sok lehetőséget dolgozott ki, amiket rendre ki is hagyott. Sokáig döntetlennel folytatódott a mérkőzés azonban a vendégcsapat elfáradt a védekezésben és a Szolnok első rúgott gólja után eldőlt a mérkőzés.
Lengyel Béla: – Sok helyzetet dolgoztunk ki és nagyon sokáig nyílt volt a mérkőzés, de fontos, hogy győzelemmel tudtuk elkezdeni a bajnokságot.
Komáromi György: – Hatvan percig jól tartottuk magunkat, a megbeszéltek szerint alakult a mérkőzés. Sajnos egy nem betervezett csere miatt bele kellett nyúlnom a csapatba, ezzel kicsit megbomlott a szerkezetünk, amit a Szolnok jól kihasznált. Gratulálok a hazai csapatnak és további sok sikert kívánok.
Tudósított: Lengyel Béla