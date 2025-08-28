augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

3 órája

A Szajol és a MÁV is győzelemmel kezdte a szezont

Címkék#Rákóczifalva SE#vármegye I#Szajol KLK#Szolnoki MÁV FC#Jászberényi FC

Szerdán befejeződött a vármegye I. első fordulója. A hétvégi Magyar Kupa-találkozók miatt a Szolnoki MÁV–Rákóczifalva és a Szajol–Jászberény mérkőzéseket pár nappal később játszották le, melyek legvégén mindkét esetben a hazai csapat örülhetett.

Munkatársunktól
A Szajol és a MÁV is győzelemmel kezdte a szezont

A Szolnoki MÁV győzelemmel kezdte a vármegye I.-es szezonját

Fotó: Nagy Balázs

Szerdán a Szajol–Jászberény és a Szolnoki MÁV–Rákóczifalva mérkőzésekkel befejeződött a vármegye I. első fordulója. A halasztásra azért került sor, mivel a Szajol, a Szolnok és a Rákóczifalva is a Magyar Kupa második körében lépett pályára hétvégén. A szajoliak a hajrában nyerték meg első bajnoki meccsüket, míg a MÁV az utolsó 25 percben döntötte el a három pont sorsát.

Szolnoki MÁV, labdarúgás, vármegye I
A Szolnoki MÁV győzelemmel kezdte a vármegye I.-es szezonját
Fotó: Nagy Balázs

Vármegye I., 1. forduló

Szajol–Jászberény 2–1 (0–0)

Szajol, 200 néző.

Vezette: Nagy Zoltán

Szajol: HARIS – Szabó T., KISS ZS., Kacskó, KÓMÁR, ifj. Szedlák Z. (Harcsa, 62.), BENEDEK N., Szentmiklósi, Kutus (Donkó, 65.), Suri (Bodnár, a szünetben), Csajbók (Angyal, 62.). Edző: Donkó Krisztián

Jászberény: Lipcsei – Nagy L., Nagy M., Szaka, Szanku, Jászai-Deák, Kardos (Németh N., 75.), Pikó, Muhari, Petrányi (Magyar, 67.) Káposztás. Edző: Menczeles Iván.

Gólszerzők: Donkó (81., – tizenegyesből), Szentmiklósi (90+2.), ill. Szanku (60.).

A hazai csapat nehezen találta a ritmust, így az utolsó pillanatokban fordította meg a mérkőzést.

Donkó Krisztián: – Fejben nem voltunk ott, tompán, bátortalanul játszottunk, hatvan percig jobb volt nálunk a Jászberény. Az utolsó fél órára a vendégek teret adtak nekünk, behúzódtak a tizenhatosig és ezt ki tudtuk használni. Gratulálunk Szabó Tamás kedden született kislányához, jó egészséget kíván neki az egész csapat.

Menczeles Iván: – Az első félidőben többet birtokoltuk a labdát és úgy játszottunk ahogy terveztük, de ennek ellenére nem tudtuk kihasználni helyzeteinket. Kevés cserével rendelkeztünk és a hazai csapat nagy nyomást helyezett ránk. Egy lehetőséget sikerült csak gólra váltani ezt követően már csak a védekezésre tudtunk koncentrálni. A mérkőzés végén történt incidensnél a játékvezető nem volt a helyzet magaslatán. Ilyen a futballpályán nem történhet meg, hogy egy szurkoló bemegy a pályára és megüti az egyik játékost.

Tudósított: Donkó Krisztián

Szolnoki MÁV– Rákóczifalva 3–0 (0–0)

Szolnok, 500 néző.

Vezette: Rajcsányi Sándor

Szolnoki MÁV: Ladányi – Pinto, Iván M., Lengyel G. (Dudok, 59.), Annus (Bathó, 72.), Dósa (Izsold, 84.), DRASKÓCZI, ANTAL G., SZABÓ R. (Szabó Zs., 72.), DEMETER, Polyák (Kató, 59.). Edző: Lengyel Béla.

Rákóczifalva: CSÁSZÁR – Trecskó (Nádházi, 76.), Kecskés (Szabó M., 76.), Koltay, FŰZI, MÁRKUS, Pápai (Vadas, 61.), Telkes-Tóth (Münich, 70.), MÉHESI, Kovács K. (Manzéger, 70.), Szmutkó. Edző: Komáromi György.

Gólszerzők: Kató (66., 68.), Iván M. (74.).

A Rákóczifalva nagyon szervezetten védekezett, erős alapjátékot játszott ennek ellenére a hazai csapat sok lehetőséget dolgozott ki, amiket rendre ki is hagyott. Sokáig döntetlennel folytatódott a mérkőzés azonban a vendégcsapat elfáradt a védekezésben és a Szolnok első rúgott gólja után eldőlt a mérkőzés.

Lengyel Béla: – Sok helyzetet dolgoztunk ki és nagyon sokáig nyílt volt a mérkőzés, de fontos, hogy győzelemmel tudtuk elkezdeni a bajnokságot.

Komáromi György: – Hatvan percig jól tartottuk magunkat, a megbeszéltek szerint alakult a mérkőzés. Sajnos egy nem betervezett csere miatt bele kellett nyúlnom a csapatba, ezzel kicsit megbomlott a szerkezetünk, amit a Szolnok jól kihasznált. Gratulálok a hazai csapatnak és további sok sikert kívánok.

Tudósított: Lengyel Béla

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu