A Szajol és a MÁV is győzelemmel kezdte a szezont

Szerdán a Szajol–Jászberény és a Szolnoki MÁV–Rákóczifalva mérkőzésekkel befejeződött a vármegye I. első fordulója. A halasztásra azért került sor, mivel a Szajol, a Szolnok és a Rákóczifalva is a Magyar Kupa második körében lépett pályára hétvégén. A szajoliak a hajrában nyerték meg első bajnoki meccsüket, míg a MÁV az utolsó 25 percben döntötte el a három pont sorsát.

A Szolnoki MÁV győzelemmel kezdte a vármegye I.-es szezonját

Fotó: Nagy Balázs

Vármegye I., 1. forduló

Szajol–Jászberény 2–1 (0–0)

Szajol, 200 néző.

Vezette: Nagy Zoltán

Szajol: HARIS – Szabó T., KISS ZS., Kacskó, KÓMÁR, ifj. Szedlák Z. (Harcsa, 62.), BENEDEK N., Szentmiklósi, Kutus (Donkó, 65.), Suri (Bodnár, a szünetben), Csajbók (Angyal, 62.). Edző: Donkó Krisztián

Jászberény: Lipcsei – Nagy L., Nagy M., Szaka, Szanku, Jászai-Deák, Kardos (Németh N., 75.), Pikó, Muhari, Petrányi (Magyar, 67.) Káposztás. Edző: Menczeles Iván.

Gólszerzők: Donkó (81., – tizenegyesből), Szentmiklósi (90+2.), ill. Szanku (60.).

A hazai csapat nehezen találta a ritmust, így az utolsó pillanatokban fordította meg a mérkőzést.

Donkó Krisztián: – Fejben nem voltunk ott, tompán, bátortalanul játszottunk, hatvan percig jobb volt nálunk a Jászberény. Az utolsó fél órára a vendégek teret adtak nekünk, behúzódtak a tizenhatosig és ezt ki tudtuk használni. Gratulálunk Szabó Tamás kedden született kislányához, jó egészséget kíván neki az egész csapat.

Menczeles Iván: – Az első félidőben többet birtokoltuk a labdát és úgy játszottunk ahogy terveztük, de ennek ellenére nem tudtuk kihasználni helyzeteinket. Kevés cserével rendelkeztünk és a hazai csapat nagy nyomást helyezett ránk. Egy lehetőséget sikerült csak gólra váltani ezt követően már csak a védekezésre tudtunk koncentrálni. A mérkőzés végén történt incidensnél a játékvezető nem volt a helyzet magaslatán. Ilyen a futballpályán nem történhet meg, hogy egy szurkoló bemegy a pályára és megüti az egyik játékost.

Tudósított: Donkó Krisztián

Szolnoki MÁV– Rákóczifalva 3–0 (0–0)

Szolnok, 500 néző.

Vezette: Rajcsányi Sándor

Szolnoki MÁV: Ladányi – Pinto, Iván M., Lengyel G. (Dudok, 59.), Annus (Bathó, 72.), Dósa (Izsold, 84.), DRASKÓCZI, ANTAL G., SZABÓ R. (Szabó Zs., 72.), DEMETER, Polyák (Kató, 59.). Edző: Lengyel Béla.