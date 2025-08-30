1 órája
Szombaton minden az Olajról szólt a Tiszaligetben – galériával
Szurkológyűlés, kiállítás, legendák köszöntése és az Oroszlány csapata elleni tesztmeccs is szerepelt a 10. Olajbányász Szurkolói és Sportnap szombati műsorában.
A sportnap délutáni programjában a Tiszaligeti Sportcsarnok konferencia termében kiállítást rendeztek a kilencszeres bajnok és tízszeres kupagyőztes Szolnoki Olajbányász által az elmúlt évtizedekben szerzett relikviákat, ereklyéket lehetett megtekinteni, amit óriási érdeklődés kísért.
A kora esti ünnepség keretében pedig a város és a klub vezetői köszöntötték azokat a sportembereket, akik az Olajbányász 66 éves történetében sokat tettek az egyesületért. Nevezetesen: Acsay Attila, Báder Márton, Berkics László, Cziczás László, dr. Nyerges Zsolt, Oliver Vidin, Pór Péter, Rezák László, Tóth Attila, Tóth Zoltán, Treffler Tamás, Szalay Ferenc, Vedran Bosnic. Velük előbb a konferencia teremben találkozhattak a szurkolók, akik többek között dedikálták, Acsay Attila: „Csak az Olaj” című könyveit. A díjátadót már a csarnok játékterén tartották, ahol a fenti 13 kiváló sportembernek az elismeréseket Tasnádi Zoltán a szolnoki önkormányzat kultúráért és oktatásért felelős tanácsnoka, és Székács János önkormányzati képviselő adta át a közönség tomboló ünneplése közepette.
Olajbányász kiállításFotók: Nagy Balázs
Ezt követően már a klub következő évadbeli csapatát láthatta szép számú publikum, az első nyilvános tesztmeccsen. Ellenfelük az elmúlt évad 13. helyezettje, az MVM-OSE Lions legénysége volt. Az oroszlányiak három új légóssal és volt Olaj centerrel, Peringer Balázzsal a soraikban érkeztek a Tiszaligetbe, edzőjük sem ismeretlen Forray Gábor előtte éveken át Kecskeméten, legutóbb pedig Körmenden dolgozott.
Az Olajnál a legutóbbi idény aranyérmes együtteséből: Pallai Tamás, Rudner Gábor, Krnjajszki Borisz, Szugyiczki Máté, Horváth Ákos, Abraham Arabo, míg az új szerzemények közül is szerelést öltött: Molnár Márton, Letre Darthard, Brady Skeens, Auston Barnes, Ryland Holt, amit természetesen már az új vezetőedző: Vedran Bosnic vezetőedző és szakmai stábja irányított Hiányzott két játékos, az egyik Adin Vrabac, aki a bosnyák válogatottal az Eb-n szerepel. A másik Somogyi Ádám, aki lassan kiheveri makacs combizomhúzódását, elmondása szerint a jövő héten már a csapatedzéseken is részt vehet.
Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions 86–63 (19–11, 21–15, 25–18, 21–19)
Tiszaligeti Sportcsarnok, 1000 néző. V.: Fodor A., Rácz Zs., Drenyovszki D.
SZOLNOK: Krnjajszki 7/3, Darthard 14/12, Pallai 17/6, Barnes 15/6, Skeens 2. Csere: Molnár M. 4, Rudner 7/3, Holt 14/3, Horváth Á. 6/6. Edző: Vedran Bosnic.
OROSZLÁNY: Randolph 12/6, Szabadfi 5/3, Ruják 9/3, Takács Zs. 12/6 Sejfic 15/6. Csere: Balsay 8. Sövegjártó, Kistyak, Peringer 2, Csuti. Edző: Forray Gábor.
Egy hónappal a bajnoki rajt előtt mérették magukat a felek, és mindkettő motiváltan tette a dolgát. A vendégek részéről leginkább az amerikai „kisember” Barndon Randolf és a korábban Jászberényben is megforduló bosnyák center Ismet Sefic és Takács Zsolt vitték a prímet. A bajnoki címvédő Olaj soraiból Pallai Tamás válogatott játékoshoz és csapatkapitányhoz méltóan játszott. Krnjajszki Borisz játékáról mindent elmond, hogy 12 gólpasszal kínálta meg társait a meccsen. A légiósok közül Barnes úgy játszott, mint fénykorában, Holt és Drathard jó kezű játékosok. Ahhoz képest, hogy ez volt a csapat második edzőmeccse a közel 52 százalékos mezőnymutató a 30 kiosztott gólpassz, a 45–34-ra megnyert lepattanó csata kifejezetten jónak mondható a felkészülés ezen időszakában. Nem is fért kétség a szolnoki együttes magabiztos győzelméhez.
Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE LionsFotók: Nagy Balázs
– Köszönjük a nézőknek, hogy ilyen sokan kijöttek és szurkoltak nekünk – mondta Molnár Márton, a csapat centere hírportálunknak. – Azt gondolom, hogy a felkészülés mostani időszakához képest jó volt a játék. Ráadásul két emberünk is hiányzott, de még az is kitűnt, hogy még össze kell szoknunk. Ami nagyon pozitív, hogy végig motiváltan kosárlabdáztunk. Bízunk a jó folytatásban.
Az bizonyos folytatás szerdán és csütörtökön lesz a szolnoki fiúk számára, a romániai Temesváron, egy nemzetközi tornán.