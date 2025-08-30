Szombaton minden az Olajról szólt a Tiszaligetben – galériával

A sportnap délutáni programjában a Tiszaligeti Sportcsarnok konferencia termében kiállítást rendeztek a kilencszeres bajnok és tízszeres kupagyőztes Szolnoki Olajbányász által az elmúlt évtizedekben szerzett relikviákat, ereklyéket lehetett megtekinteni, amit óriási érdeklődés kísért.

A Szolnoki Olajbányász legendái nem győzték dedikálni a róluk szóló könyveket

Fotó: Nagy Balázs

A kora esti ünnepség keretében pedig a város és a klub vezetői köszöntötték azokat a sportembereket, akik az Olajbányász 66 éves történetében sokat tettek az egyesületért. Nevezetesen: Acsay Attila, Báder Márton, Berkics László, Cziczás László, dr. Nyerges Zsolt, Oliver Vidin, Pór Péter, Rezák László, Tóth Attila, Tóth Zoltán, Treffler Tamás, Szalay Ferenc, Vedran Bosnic. Velük előbb a konferencia teremben találkozhattak a szurkolók, akik többek között dedikálták, Acsay Attila: „Csak az Olaj” című könyveit. A díjátadót már a csarnok játékterén tartották, ahol a fenti 13 kiváló sportembernek az elismeréseket Tasnádi Zoltán a szolnoki önkormányzat kultúráért és oktatásért felelős tanácsnoka, és Székács János önkormányzati képviselő adta át a közönség tomboló ünneplése közepette.