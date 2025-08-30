1 órája
A Bajnokok Ligája miatt érkezett a legtöbb kérdés az Olajbányász szurkolói ankétján
Idén szurkolói ankéttal kezdődött a családi nap. Bemutatkoztak a Szolnoki Olajbányász új játékosai, edzői, emellett pedig a drukkerek is választ kaphattak kérdéseikre.
Szurkolói ankéttal kezdődött idén a X. Olajbányász Szurkolói és Családi Nap, ahol először a Szolnoki Olajbányász új játékosai mellett Vedran Bosnic vezetőedző és Ahmet Pasalic másodedző is bemutatkozott az érdeklődőknek. Egy hiányzót kiszúrhattak a szemfülesebb szurkolók, ugyanis az egyik új szerzemény, Adin Vrabac nem tudott résztvenni az eseményen, mivel a jelenleg zajló kosárlabda Európa-bajnokságon szerepel épp a bosnyák válogatottal.
Bemutatkoztak az új edzők és játékosok a Szolnoki Olajbányász szurkolói ankétján
A csapat bemutatását követően egyből Vedran Bosnic kapta meg a lehetőséget, hogy elmondhassa gondolatait.
– Örülök annak a lehetőségnek, amit a város és a klub adott nekem, hogy ezt a csapatot vezessem. A játékoskiválasztás jól sikerült, a lehető legjobb kosárlabdázókkal indulhatunk és kezdtük már el a munkát. Megteszünk mindent azért, hogy minél több győzelmet érjünk el – mondta el a bosnyák vezetőedző.
Tőle Ahmet Pasalic vette át a szót, aki szintén köszönetet mondott, hogy itt lehet a csapatnál, emellett hozzátette, hogy sok jó dolgot hallott már a csapatról és motivált, hogy együtt dolgozhasson a játékosokkal, emellett a mérkőzéseken pedig kúsznak-másznak majd minden minden labdáért és bízik a sikerekben.
A játékosok közül először Brady Skeens jutott szóhoz. Az amerikai légióst örömmel és izgatottsággal tölti el, hogy itt lehet az együttesnél, és mindent megtesz majd azért, hogy a lehető legtöbb meccset megnyerje és a lehető legtöbb trófeát megszerezze az Olajbányásszal.
– Sziasztok! – köszönt a szurkolóknak magyarul a két év után visszatérő Auston Barnes. – Nagyon izgatott vagyok, hogy újra Szolnokon játszhatok. Jónéhány ismerős arc köszöntött, amikor idejöttem, de vannak újak is. Tudom, mennyire jó érzés egy ilyen közönség előtt játszani és milyen atmoszférát teremtenek a szurkolók.
Le'Tre Darthard szűkszavúan – ám annál határozottabban – csak annyit mondott, hogy készen áll arra, hogy ezt a bajnoki szezont címvédéssel zárja a Szolnoki Olajbányász.
– Engem is izgalommal tölt el, hogy itt lehetek – kezdte mondandóját Ryland Holt. – Rengeteg jót hallottam a városról, a klubról, a szurkolókról. Nemcsak a hazai bajnokságban és kupában szeretnénk jól szerepelni és trófeát szerezni, de a nemzetközi porondon is igyekszünk Magyarországot eredményesen képviselni.
Molnár Márton – a többiekkel egyetemben – szintén izgatott azt illetően, hogy az Olajbányász mezében szerepelhet majd. Nem ismeretlen számára a közeg, hiszen ellenfélként már többször is játszott Szolnokon és nagyon motivált és várja már, hogy megkezdje a csapattal a szereplést.
Válaszoltak a szurkolók kérdéseire a Szolnoki Olajbányász vezetői, játékosai, edzői az ankéton
Ezt követően a szurkolók kérdéseire válaszoltak a klub játékosai, vezetői.
Az első kérdésre Vedran Bosnic vezetőedző reagált a keret kialakítását illetően, aki elmondta, hogy össze kellett fésülni a lehetőségeket a játékosokkal. Az egyik legfontosabb szempont amikor a játékosokat keresték, hogy a munkamoráljuk megfelelő legyen és csapatként gondolkodjanak, emellett pedig emberileg is megfeleljenek az elvártaknak.
Bojan Szubotics és Oliver Vidin távozásáról pedig Csősz Tamás, az NHSZ-Szolnoki Olajbányász ügyvezetője válaszolt. Először is elmondta, hogy tárgyaltak Oliver Vidin maradását illetően is, azonban nem sikerült megállapodni. Az idő telt, és viszonylag hamar sikerült Vedran Bosnic személyében egy olyan vezetőedzőt találni, aki nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, és számos sikert ért már el karrierje során. Szubotics pedig kapott egy ajánlatot a DEAC-tól, egyeztettek Bosniccsal Bojant illetően is, de mivel telt-múlt az idő, Bokinak (Bojan Szubotics beceneve – a szerk.) pedig döntenie kellett mihamarabb, így elfogadta a debreceniek ajánlatát.
A legfőbb témát a Bajnokok Ligája szolgáltatta, tekintve a miskolci helyszínt, és a mérkőzések kezdési időpontjait, ami problémás a szurkolók szempontjából, mert szeretnének ott lenni a mérkőzéseken, de nagyon nehéz megoldani számukra az időbeosztást és az utazást tekintve.
Csősz Tamás elmondta, hogy a klub kényszerhelyzetbe került, mivel BL-meccseket nem lehet megrendezni csak olyan csarnokban, amely legalább 3500 főt be tud fogadni. Ezt itt Szolnokon nem tudják megoldani a szabályok miatt, mivel a Tiszaligeti Sportcsarnok befogadóképessége maximum 2100 fő. A klub ezt követően felmérte a lehetőségeit. A budapesti csarnokokban rengeteg rendezvény van, emiatt nem tudták megígérni, hogy mindhárom mérkőzést meg lehet ott rendezni.
A debreceni Főnix Arénának – melynek 8000 fős befogadóképessége van – viszont kétszer annyi lett volna a bérleti díja, mint a miskolci DVTK Arénának.
Miskolcon pedig nagyon szívélyesen fogadták az ajánlatot, és tényleg szerették volna, ha ott játszaná az Olajbányász a Bajnokok Ligája-meccseit, emellett pedig a női kosárlabdacsapat miatt pedig a rendezéssel sem lesz semmilyen probléma. Ennek következtében tette le a voksát a vezetőség a DVTK Aréna mellett.
A mérkőzések kezdési időpontjával – 18 óra – felmerült problémákra az ügyvezető úgy válaszolt, hogy a Bajnokok Ligája szervezői szabják meg a mérkőzések kezdési időpontját és a találkozók napját, így ezen nem tudnak változtatni.
Arról is érkezett kérdés, hogy tervben van-e a csarnok bővítése, hogy a jövőben Szolnokon is lehessen BL-meccseket rendezni.
– Ez nekünk is hiányzik – fejtette ki válaszát Csősz Tamás. – Egyre többet beszélünk erről a polgármester úrral és más politikusokkal, hogy legalább a tervezés folyamata elinduljon.
Mindent megteszek ezért, a szurkolók, a játékosok és a szakmai okok miatt is, mert a nemzetközi ligában is nagyon komoly imidzs lenne, ha lenne egy új csarnokunk és nagyon nagy szükség lenne rá.
Elhangzott, hogy a klub a közösségi oldalán tájékoztatja majd a szurkolókat arról, hogy indul-e majd szurkolói busz a Bajnokok Ligája mérkőzéseire.
Somogyi Ádámhoz is érkezett kérdés az állapotát illetően, melyre a játékos azt mondta, hogy jövő héten elkezdi már az edzéseket és reméli, hogy minél hamarabb pályára léphet felkészülési mérkőzésen is.
Vedran Bosnic megígérte, hogy minden mérkőzésen százszázalékot ad majd bele a csapat, ahhoz minél több győzelmet és a trófeát szerezhessen az együttes, ehhez pedig kérte a szurkolók segítségét is.
Végezetül pedig Csősz Tamás is megköszönte a szurkolóknak az előző évi biztatást és azt, hogy résztvettek az ankéton, illetve a célokról is beszélt.
– Az előző szezonban valami nagyon különleges történt velünk – mondta az ügyvezető. – Megszereztük a kilencedik bajnoki címünket, amire nagyon büszkék vagyunk és szeretném megköszönni nektek szurkolók azt a segítséget, amit nyújtottatok. Ilyen atmoszférában más csapat nem tudott játszani hazai környezetben. Emellett szeretném megköszönni a játékosoknak, a szakmai stábnak, a háttérben dolgozóknak, a támogatóinknak és a városvezetésnek is mindazt, amivel hozzájárultak a klub sikereihez. Szeretnénk a realitás talaján maradni és egy olyan keretet kialakítani az edzői stábbal, amely képes érmekért harcolni. Akkor tudunk versenyképesek maradni és stabilitást kialakítani, ha van egy stratégiánk.
Nagyon motiváltak vagyunk, nem egyszerű évről évre megnyerni a bajnokságot. Amire nagyon büszke vagyok, hogy sikerült olyan feltételeket kialakítanunk és egy olyan csapatot sikerült építeni, amellyel idén is képesek lehetünk az érmekért, trófeákért harcolni.
– zárta gondolatait Csősz Tamás
Az esemény után a szurkolóknak lehetőségük volt beszélgetni és fotózkodni a játékosokkal és edzőkkel.