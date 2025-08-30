A Bajnokok Ligája miatt érkezett a legtöbb kérdés az Olajbányász szurkolói ankétján

Szurkolói ankéttal kezdődött idén a X. Olajbányász Szurkolói és Családi Nap, ahol először a Szolnoki Olajbányász új játékosai mellett Vedran Bosnic vezetőedző és Ahmet Pasalic másodedző is bemutatkozott az érdeklődőknek. Egy hiányzót kiszúrhattak a szemfülesebb szurkolók, ugyanis az egyik új szerzemény, Adin Vrabac nem tudott résztvenni az eseményen, mivel a jelenleg zajló kosárlabda Európa-bajnokságon szerepel épp a bosnyák válogatottal.

Fotó: Kovács Levente

Bemutatkoztak az új edzők és játékosok a Szolnoki Olajbányász szurkolói ankétján

A csapat bemutatását követően egyből Vedran Bosnic kapta meg a lehetőséget, hogy elmondhassa gondolatait.

– Örülök annak a lehetőségnek, amit a város és a klub adott nekem, hogy ezt a csapatot vezessem. A játékoskiválasztás jól sikerült, a lehető legjobb kosárlabdázókkal indulhatunk és kezdtük már el a munkát. Megteszünk mindent azért, hogy minél több győzelmet érjünk el – mondta el a bosnyák vezetőedző.

Tőle Ahmet Pasalic vette át a szót, aki szintén köszönetet mondott, hogy itt lehet a csapatnál, emellett hozzátette, hogy sok jó dolgot hallott már a csapatról és motivált, hogy együtt dolgozhasson a játékosokkal, emellett a mérkőzéseken pedig kúsznak-másznak majd minden minden labdáért és bízik a sikerekben.

A játékosok közül először Brady Skeens jutott szóhoz. Az amerikai légióst örömmel és izgatottsággal tölti el, hogy itt lehet az együttesnél, és mindent megtesz majd azért, hogy a lehető legtöbb meccset megnyerje és a lehető legtöbb trófeát megszerezze az Olajbányásszal.

– Sziasztok! – köszönt a szurkolóknak magyarul a két év után visszatérő Auston Barnes. – Nagyon izgatott vagyok, hogy újra Szolnokon játszhatok. Jónéhány ismerős arc köszöntött, amikor idejöttem, de vannak újak is. Tudom, mennyire jó érzés egy ilyen közönség előtt játszani és milyen atmoszférát teremtenek a szurkolók.

Le'Tre Darthard szűkszavúan – ám annál határozottabban – csak annyit mondott, hogy készen áll arra, hogy ezt a bajnoki szezont címvédéssel zárja a Szolnoki Olajbányász.

– Engem is izgalommal tölt el, hogy itt lehetek – kezdte mondandóját Ryland Holt. – Rengeteg jót hallottam a városról, a klubról, a szurkolókról. Nemcsak a hazai bajnokságban és kupában szeretnénk jól szerepelni és trófeát szerezni, de a nemzetközi porondon is igyekszünk Magyarországot eredményesen képviselni.