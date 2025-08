Magabiztosan jutott tovább a Tiszaföldvár

Tegnap régiónk hét csapatából öt is továbbjutott a következő fordulóba, csupán a Jászárokszállás és a Martfűvel meccselő Mezőtúr esett ki már az elején. Vasárnap a Tiszaföldvár SE együttesén volt a sor, hogy kövesse a jó példákat és biztosítsa helyét az augusztus 23-án esedékes következő körben, ami még mindig a az első és másodosztályú csapatok részvétele nélkül zajlik. Ehhez a Bács-Kiskun vármegyei első vonal tavalyi hatodik helyezettjén, a Jánoshalmán keresztül vezetett az út régiónk csapatának.

Bár a szünetben még nem született gól, a második félidőben egyértelművé vált a különbség a Tiszaföldvár SE és a Jánoshalma között

Forrás: TiSE

Jánoshalmi SE - Tiszaföldvár SE 0-4 (0-0)

Jánoshalma, 100 néző, Vezette: Kiss Dávid (Szabó Richárd, Nyeste Laura)

Gólszerzők: Pataki (53., 70.), Mahler (62.), Bánki-Horváth P. (92.)

Kiállítva: Mahler (62.)

Tiszaföldvár: Szalontai - Berta (Bánki-Horváth P. 77.), Burai, MURÁR, LŐRINCZ - POVÁZSAI, Mahler - Bojtos (Mikó 71.), Pataki (Szabó N. 90.), Kovács P. 71. (Haraszin 71.) - Milencovici (Nagy S. 77.). Edző: Korom Tibor.



Motiváltan kezdte a játékot a negyedik vonalbeli hazai együttes, és az első negyedórában teljesen egyenrangú ellenfele volt vendégének. Fokozatosan rajzolódott ki a folytatásban az osztálykülönbség és egyre inkább a Tiszaföldvár csapatának akarata érvényesült. Találatokban, de még helyzetekben sem nagyon mutatkozott meg azonban ez az első félidőben, csupán labdabirtoklásban volt jobb a tiszazugi gárda.

A második játékrészben megérkeztek a gólok, az első viszont még nagy védelmi hibából született. Több nagy ziccert is kidolgozott ezt követően Korom Tibor csapata, de csak a sokadik után sikerült tovább növelnie előnyét. Majd emberhátrányba került a gárda, de így is bevitte a harmadik találatot. A kiállítást követően továbbra is magabiztosan futballoztak a fiúk és helyzeteik alapján nagyobb különbséggel megnyerhették volna a találkozót.



Korom Tibor: Gratulálok a fiúknak, teljesítettük a célunkat. Az első félidőben ugyan akadozott még a gépezet, a másodikban viszont már kijött a két csapat közötti osztálykülönbség, és a kissé meglepő kiállításunk ellenére is magabiztos győzelmet arattunk.