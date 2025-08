Labdarúgás, NB III 1 órája

Rosszul sikerült a hazai bemutatkozása a Tiszaföldvárnak

Az első félidőben jól tartotta az állásait a Tiszaföldvár, de a vendégek fölénye ekkor is egyértelmű volt. Az első góljuk után még sikerült egyenlítenie a hazaiaknak, a folytatásban azonban magasabb sebességi fokozatra kapcsolt a fővárosi gárda, ismét megszerezte a vezetést, majd be is biztosította győzelmét.

Több gólos kupa győzelemmel melegített a Tiszaföldvár a bajnoki folytatásra a hét végén. Hazai mérkőzését először játszotta Kunszentmártonban ebben a szezonban, ez is újdonság volt a teljesen átalakult pályaválasztónak. A Hódmezővásárhelyen elszenvedett vereség után szerettek volna javítani a bajnokságban, az Észak-Nyugati csoportból idekerült fővárosiak azonban nem szerettek volna ehhez asszisztálni. Tiszaföldvár SE: rosszul sikerült a bemutatkozás

Forrás: TiSE Tiszaföldvár SE - III. Ker. TVE 1-3 (1-1) Kunszentmárton, 150 néző, vezette: Bálint Dániel (Zahorecz, Balogh B.)

Gólszerzők: Pataki (34.), ill. Elek (20., 64.), Padla (70.)

Tiszaföldvár: Szalontai - Berta (Nagy S. 80.), Burai, Mahler (Haraszin 86.), Lőrincz - Povázsai, MURÁR (Bánki-Horváth P. 80.) - Bojtos (Mikó 71.), Kovács P., PATAKI - Milencovici (Szabó N. 71.). Edző: Korom Tibor.

Az első félidő nagy részében labdabirtoklási fölényben játszott a III. Ker TVE, jónéhány helyzetük is akadt a vendégeknek. Ezekből azonban csak egyet sikerült értékesíteniük, a hazai csapat viszont egy középpályán megszerzett labda után szépen végigvitt támadásból egyenlített. A fordulás után kissé tompulni látszott a két csapat közötti különbség, majd szinte a semmiből újból vezetéshez jutott a fővárosi együttes. Ezt követően ismét az első játékrész forgatókönyve szerint zajlottak az események, kidomborodott a vendégek fölénye, a Tiszaföldvár inkább csak asszisztált a mérkőzéshez. Az egyhangúságot a hazai cserék szakították csak meg, akiknek a lelkesedése új színt vitt a pályaválasztó támadójátékába.

Korom Tibor: Úgy hiszem, hogy a csoport egyik favoritjával játszottunk ma, ám voltak a mérkőzésnek olyan periódusai, amikor akár fordíthattunk is volna. Könnyű gólokat kaptunk, a mutatott játékkal azonban a vereség ellenére elégedett vagyok.

