Túl nagy előnyt adott a Tiszaföldvár ellenfelének

Négy nappal ezelőtt a Martfű nyerni tudott Békéscsabán, most pedig a Tiszaföldvár SE alakulata szeretett volna borsot törni az újonc orra alá az NB III. Délkeleti csoportban. Annyi előnye is volt ráadásul, hogy az NB II-es első csapat is vasárnap játszotta bajnokiját, így nem igazán tudta segíteni tartalék gárdáját ezúttal. Egyik fél sem szerzett még pontot a szezonban, bizonyára mindketten szerettek volna ezen változtatni.

A Békéscsaba II. ellen is pont nélkül maradt a Tiszaföldvár SE

Fotó: Pesti József/MW-archív



NB III Délkeleti csoport, 3. forduló

Békéscsaba 1912 Előre II.–Tiszaföldvár SE 3–2 (3–0)

Békéscsaba, 150 néző, vezette: Gindl Szabolcs (Kovács L., Jakab B.)

Tiszaföldvár: SZALONTAI – Berta (Szabó N., 68.), Burai (Nagy S., 60.), Mahler (Milencovici, 75.), Lőrincz – Povázsai, Murár – Oravecz (Haraszin, 75.), Kovács P., Bánki-Horváth (Mikó, 60.) – PATAKI Z. Edző: Korom Tibor.

Gólszerzők: Német G. (26.), Oláh Á. (29., 40.), ill. Pataki Z. (50., 80.)

A nagy hőségben igen csak bealudt az első félidőben a Tiszaföldvár. Ez a játékrész teljesen a hazai csapaté volt, ziccerei is akadtak, amiket azonban Szalontai Bálint kapus jó érzékkel hárítani tudott. Az utolsó negyedórában viszont már sikerült feltörniük a vendégek védelmét, elsősorban előrevágott labdákból akadtak nehézségei a TiSE hátsó alakzatának. Elkerülhető gólokat szerezve tetemes előnyre tett szert a szünet előtt a Békéscsaba II.

A fordulás után sem a játék felépítésére törekedett a pályaválasztó, igaz, akkor már „pályára került” a tiszazugi együttes is, sőt ez a félidő sokkal inkább róluk szólt. Hamar szépítettek az eredmény állásán, de a második találat elég későn érkezett. Az időt folyamatosan húzó házigazda végül sikerrel járt, otthon tudta tartani a bajnoki pontokat.

Korom Tibor: – Addig, míg ilyen gólképesek vagyunk hátul és ennyire könnyű találatokat engedélyezünk ellenfeleinknek nem számíthatunk sikerekre. Sokkal fegyelmezettebben kellene játszanunk és jobban belemenni a párharcokba, a mezőnyjátékunkkal viszont nincs probléma. Tartottunk a bajnokság elejétől, mert jó ellenfelekkel kezdtünk, Békéscsabán viszont eredményesebb szereplésre számítottunk.