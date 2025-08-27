Megszerezte első győzelmét a Tiszaföldvár

Az eddig pont nélkül szerénykedő Tiszaföldvár SE nagyon szerette volna megszerezni első pontjait a soron következő hazai bajnoki találkozóján. A szombati balul elsült kupameccset is feledtetni akarta Korom Tibor csapata, de a Csepel elleni mérkőzés sem ígérkezett könnyen megoldható feladatnak. Ellenfelük a hatodik helyen állt a tabellán, és a fővárosi alakulat sem adta volna alább három pontnál.

Megtört a jég – sikerrel vette a meccsét a Tiszaföldvár SE

Forrás: Facebook/TISE

Tiszaföldvár SE – Csepel SC 1–0 (1–0)

Kunszentmárton, 200 néző, vezette: dr. Dédesi Mátyás Benedek (Elek, Derda)

Gólszerző: Burai (16.)

Kiállítva: Túri (88.)

Tiszaföldvár: Bartók – Berta, MURÁR (Szécsi 94.), Nagy S. (Bánki-Horváth P. 71.), LŐRINCZ – POVÁZSAI, Szabó N. (Haraszin 85.) – BURAI, Kovács P., Mikó (Milencovici 71.), Pataki Z. Edző: Korom Tibor.

A tétnek megfelelő elszántsággal lépett bérbe vett hazai pályájára a Tiszaföldvár együttese. Elég hamar, már az első negyed óra végén meg is szerezték a vezetést, ami – mint utóbb kiderült –, a győztes góljukat is jelentette egyben. Jól játszott a csapat az első félidőben, magasan védekezett, nem hagyta kibontakozni vendégeit, és kialakított még legalább két gólhelyzetet ellenfele kapuja előtt.

Mivel nem tudták megszerezni a második találatot, várható volt, hogy nehéz folytatás elé néznek majd fordulás után. A szünetben hármat is változtatott a vendégek edzője és ez megtette hatását. Több lehetősége is volt a Csepelnek a gólszerzésre, de kihagyták azokat, így egy kicsit szerencsés, de annál fontosabb győzelmet aratott a Tiszaföldvár.

– Gratulálok a fiúknak az első győzelemhez, remélem ez a siker megindít bennünket felfelé a tabellán. Nagyon fiatal, tapasztalatlan a csapatunk, remélem, hogy ilyen mérkőzésekkel egyre nagyobb rutint is szerezhetünk – adott értékelést a találkozó után Korom Tibor, a Tiszaföldvár edzője.