Labdarúgás, ﻿Magyar Kupa a legjobb 64 közé jutásért

Az utolsó pillanatban kapta a Tiszaföldvár a döntő gólt

Pechesnek is mondhatjuk a Tiszaföldvár együttesét, hiszen szombaton az ötödik vereségét szenvedte el az idényben. Hiába birtokolta a REAC elleni mérkőzésen sokkal többet a labdát ellenfelénél a Tiszaföldvár SE, nem igazán tudtak mit kezdeni a lehetőségeikkel. Az ellenfél az utolsó pillanatban szerezte meg a győztes gólt szöglet után, elütve ezzel a továbbjutástól a vendégeket.

Jegesi László

Nem sok sót evett meg eddig a Tiszaföldvár SE eddig az NB III idei bajnokságában. Négy forduló alatt még nem szerzett pontot, mi sem természetesebb, hogy a kupában akart vigasztalódni Korom Tibor együttese. Mellettük szólt, hogy már öt tétmérkőzésen is túl vannak ebben a szezonban, míg ellenfelük csak kettőt játszott ez idő alatt. A BLASZ I-ben szereplő hazai gárda már bajnokit is játszott, egy döntetlennel indította a szezont.

REAC–Tiszaföldvár SE meccs
Bár sokat birtokolta a labdát Tiszaföldvár SE, nem sikerült élniük az adódó lehetőségekkel
Forrás: TISE Facebook-oldala

REAC–Tiszaföldvár SE 1–0 (0–0)

Budapest, Budai II László Stadion, 250 néző, vezette: Juhasz Dávid (Blum, Keszthelyi)

Gólszerző: Farkas A. (95.)

Tiszaföldvár: BARTÓK – Berta, MURÁR, Szabó N. (Szécsi 77.), LŐRINCZ – Mikó, Povázsai – Kovács P., Pataki, Nagy S. (Bánki-Horváth P. 75.) – Milencovici. Edző: Korom Tibor.

Óriási labdabirtoklási fölényben játszott az egész mérkőzésen a Tiszaföldvár együttese. Nem sikerült azonban élniük az adódó lehetőségekkel, túlbonyolították a helyzeteket a támadók, sokkal egyszerűbb megoldásokat kellett volna alkalmazniuk. Az ellenfélnek mindössze egy ziccere akadt az első félidőben, de az is kimaradt, így gól nélküli állással vonultak pihenőre a csapatok.

A fordulás után továbbra sem változott a játék képe, az idő előre haladtával egyre nyilvánvalóbb lett, hogy aki gólt szerez, megnyeri a meccset. Bár a REAC-nak gyakorlatilag helyzete sem volt a második játékrészben, a hosszabbításban egy szöglet után mégis sikerült a maga javára fordítania a találkozót és továbbjutnia a következő fordulóba.

– A győzelem reményével léptünk pályára, ennek megfelelően sokat is birtokoltuk a labdát. Uraltuk a játékot, az ellenfél csak egy szerencsés góllal az utolsó pillanatban fordította a maga javára a találkozót. Kevés az igazi támadó a csapatban, a helyzeteinknél rendre rossz megoldásokat választunk, így pedig nehéz mérkőzést nyerni – értékelte a mérkőzést Korom Tibor, a vendégek edzője.

 

