A kishitűség vezetett a Tiszaföldvár vereségéhez

Megtört a jég, megszerezte első győzelmét a nyári felkészülés alatt nagy változáson átesett Tiszaföldvár csapata. A Csepel ellen a játékosok végre elhitték, hogy nyerhetnek, és a szerencse is melléjük állt a második félidőben. Most a hektikusan szereplő Dabassal szemben kellett helytállniuk, ellenfelük meglepő sikerekre képes, ugyanakkor váratlan vereséget is produkált már ebben a szezonban.

Vereséggel zárt a Tiszaföldvár SE

Forrás: Facebook/TISE

Meton-FC Dabas SE - Tiszaföldvár SE 2-1 (2-1)

Dabas, 200 néző, vezette: Molnár Dániel (Benkő Róbert, Derda Noel Keve)

Gólszerzők: Kamarás (8., 45.), ill. Nagy S. (35.)

Tiszaföldvár: Bartók - Berta, Burai, MURÁR, Lőrincz - SZABÓ N. (Szécsi 84.), Povázsai - Nagy S. (Bánki-Horváth P. 74.), Kovács P. (Milencovici 21.), Mikó (Haraszin 84.) - Pataki Z. Edző: Korom Tibor.



Annak ellenére, hogy végül hátrányba került a Tiszaföldvár az első félidőben, jól teljesítettek játékosai. A Dabas korai vezető gólja előtt Korom Tibor csapatának volt helyzete, de nem tudott élni a lehetőséggel, ellenfele viszont betalált. Szép támadásból egyenlített a vendég együttes, uralta az eseményeket, a játékrész hajrájában mégis a hazai gárda jutott ismét előnyhöz. A folytatásban egyértelmű fölényben futballozott a vendég csapat, sokat tettek az egyenlítés érdekében. Lehetőségeik is adódtak, ám nem tudtak élni a kínálkozó alkalmakkal, így elmaradt a hőn áhított egyenlítés. A pályaválasztó szerencsésnek mondhatja magát, hogy megnyerte ezt az összecsapást.

– Pontot szerettünk volna szerezni ezen a mérkőzésen is, a játék képe alapján rá szolgáltunk volna legalább a döntetlenre. Jövő héten a Szeged Csanád ellen ismét győzelmi kényszerben lépünk majd pályára, le kell küzdenünk a kishitűségünket, hogy eredményesen tudjunk szerepelni - adott értékelést hírportálunknak Korom Tibor a Tiszaföldvár edzője.