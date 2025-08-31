augusztus 31., vasárnap

﻿Labdarúgás, NB III

A kishitűség vezetett a Tiszaföldvár vereségéhez

A Tiszaföldvár újfent a kishitűségének köszönheti, hogy vereséget szenvedett. Hiába nyertek szerdán bajnoki mérkőzést, most ismét ugyanabba a hibába estek, mint a korábbi találkozóikon. Egyenlítő gólja után uralta a játékot Korom Tibor együttese, mégis a Dabas szerzett vezetést a félidő utolsó percében. Fordulás után sem változott a játék képe, de a nyomasztó fölény nem hozott újabb tiszazugi találatot.

Jegesi László

Megtört a jég, megszerezte első győzelmét a nyári felkészülés alatt nagy változáson átesett Tiszaföldvár csapata. A Csepel ellen a játékosok végre elhitték, hogy nyerhetnek, és a szerencse is melléjük állt a második félidőben. Most a hektikusan szereplő Dabassal szemben kellett helytállniuk, ellenfelük meglepő sikerekre képes, ugyanakkor váratlan vereséget is produkált már ebben a szezonban.

Meton-FC Dabas SE - Tiszaföldvár SE 2-1 (2-1)

Dabas, 200 néző, vezette: Molnár Dániel (Benkő Róbert, Derda Noel Keve)
Gólszerzők: Kamarás (8., 45.), ill. Nagy S. (35.)
Tiszaföldvár: Bartók - Berta, Burai, MURÁR, Lőrincz - SZABÓ N. (Szécsi 84.), Povázsai - Nagy S. (Bánki-Horváth P. 74.), Kovács P. (Milencovici 21.), Mikó (Haraszin 84.) - Pataki Z. Edző: Korom Tibor.

Annak ellenére, hogy végül hátrányba került a Tiszaföldvár az első félidőben, jól teljesítettek játékosai. A Dabas korai vezető gólja előtt Korom Tibor csapatának volt helyzete, de nem tudott élni a lehetőséggel, ellenfele viszont betalált. Szép támadásból egyenlített a vendég együttes, uralta az eseményeket, a játékrész hajrájában mégis a hazai gárda jutott ismét előnyhöz. A folytatásban egyértelmű fölényben futballozott a vendég csapat, sokat tettek az egyenlítés érdekében. Lehetőségeik is adódtak, ám nem tudtak élni a kínálkozó alkalmakkal, így elmaradt a hőn áhított egyenlítés. A pályaválasztó szerencsésnek mondhatja magát, hogy megnyerte ezt az összecsapást.
– Pontot szerettünk volna szerezni ezen a mérkőzésen is, a játék képe alapján rá szolgáltunk volna legalább a döntetlenre. Jövő héten a Szeged Csanád ellen ismét győzelmi kényszerben lépünk majd pályára, le kell küzdenünk a kishitűségünket, hogy eredményesen tudjunk szerepelni - adott értékelést hírportálunknak Korom Tibor a Tiszaföldvár edzője.

 

