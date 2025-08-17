augusztus 17., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Már az első félidőben eldőlt a pontok sorsa Monoron

Három, tiszaföldvári szempontból nagyon szerencsétlen góllal jutott nagy előnyhöz az első félidőben a Monor együttese. Fordulás után egy darabig még a házigazda dominált, majd szépítettek a vendégek. Közelebb is zárkózhatott volna a tiszazugi alakulat, de nem sikerült helyzeteit belőnie, így továbbra is pont nélkül áll a tabella utolsó helyén.

Jegesi László

Számoltak azzal a Tiszaföldvár háza táján, hogy a bajnokság kezdete előtt három héttel összeállt csapatuknak nem lesz egyszerű dolga, főképp az elején. 

tiszaföldvár se
Tiszaföldvár SE: továbbra sincs győzelem
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A nehéz sorsolásba azért az újonc Békéscsaba II. elleni meccs éppen nem tartozott bele, a Viharsarokból szeretett volna legalább döntetlennel távozni Korom Tibor együttese. Nem sikerült, így továbbra is pont nélkül várta a Monor elleni, szintén kevés eséllyel kecsegtető összecsapását a Tiszaföldvár.

Monor SE - Tiszaföldvár SE 3-1 (3-0)

Monor, 250 néző, vezette: Sipos Katalin (Sáfárik, Frank)

Gólszerzők: Murár (17. öngól), Bedővári (25.), Horváth L. (43.), ill. Pataki (66.Tiszaföldvár: Szalontai - Berta (Szabó N. 46.), Mahler (Szécsi 78.), MURÁR, Lőrincz -  POVÁZSAI, Mikó (Milencovici 78.) - Bánki-Horváth P. (Nagy S. 46.), Oravecz, Kovács P. - PATAKI Z. Edző: Korom Tibor.

Egy szerencsétlen öngólnak köszönhetően jutott vezetéshez a házigazda Monor együttese, ami nem volt azért véletlen, hiszen jobban játszott addig is ellenfelénél. Tovább növelte előnyét a hazai gárda a folytatásban, de az igazsághoz tartozik, hogy a második és a harmadik találat is erősen vitatható körülmények között született.
A folytatásban a második játékrész elején még dominált a pályaválasztó, de a szerkezetet váltott és cseréket is végrehajtó vendégek nem adták fel a küzdelmet, a párharcokat is sikeresebben vívták már meg ebben az időszakban. A félidő közepén szépítettek, és volt további két helyzetük ahhoz, tovább csökkentsék a különbséget. Nem tudták azonban kihasználni ezeket, így ismét, immár negyedszer maradtak pont nélkül.

Korom Tibor: Nem tanultunk az eddigi hibáinkból, így ismét pont nélkül maradtunk. Addig nem jutunk előrébb, amíg nem válunk keményebbé, ez egy ilyen bajnokság. Az már látszik, hogy kiegyenlített lesz a küzdelem a csapatok között, nekünk is be kell szállnunk a küzdelmekbe.

