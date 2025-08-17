Kiharcolta győzelmét a Tiszafüred

Sajnálták az első három fordulóban elhullajtott pontokat a Tiszafüredi VSE csapatánál, de most már egyértelműen előretekintettek az érdekeltek. A kis Loki ellen tavaly jól ment Dorcsák Zoltán együttesének, most viszont szinte egy teljesen új gárdát építenek a Tisza-tó partján. A találkozó előtt nehéz lett volna találgatásokba bocsátkozni az eredménnyel kapcsolatban, mindenesetre a DVSC II. gyengébb kezdése jó esélyt tartogatott a vendégek számára.

A kék mezes Tiszafüredi VSE szezonbéli második győzelmét gyűjtötte be a DVSC II. ellen

Fotó: Pesti József/ MW-archív

NB III Északkeleti csoport, 4. forduló

DVSC II.–Tiszafüredi VSE 0–2 (0–1)

Debrecen, Egyetemi Sporttelep, 100 néző, vezette: Bálint Dániel (Törtei M., Bán K.)

Tiszafüred: LISZTES – BALOGH M. (Kiss H., 90+3.), Füredi, Szabó K. – Bökönyi (Kovács D., 60.), HORVÁTH M., KOVÁCS M., Farkas J. (Kelemen G., 60.) – SZERENCSI, Győri (Tolnai, 89.), Ballók (Kiss B., 90+3.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Kovács M. (2.), Szerencsi (72. – tizenegyesből)

Nagyon hamar, már a második percben vezetéshez jutott a vendég együttes – egy pontosan érkező bal

oldali beadást Kovács Máté értékesített közelről (0–1). Hazai támadásokkal folytatódott a meccs, de jól jött ki az átmenetekből a Tiszafüred, nagyon veszélyes helyzeteket is teremtett ellenfele kapuja előtt, de nem tudta már növelni előnyét.

A fordulás után nagyot változott a játék képe, a hazaiak vették át a játék irányítását, és óriási erőfeszítéseket tettek az egyenlítés érdekében. Lisztes Bencének két alkalommal is bravúrral kellett tisztáznia, de a másik oldalon is feljegyezhettünk két kapufát. Nem járt ugyan szerencsével a vendég együttes ezen alkalmakkor, de végül érkezett Szerencsi Miklós, aki értékesített egy büntetőt, kettőre növelve csapatának előnyét (0–2). Mindkét együttes edzője cserékkel igyekezett frissíteni, ám Dorcsák Zoltán húzásai váltak be inkább, hiszen csapatának végül sikerült a találkozó végéig megőriznie előnyét.

Dorcsák Zoltán: – Úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet arattunk, mert mindkét félidőben rá tudtuk kényszeríteni akaratunkat az ellenfelünkre. Gratulálok a sikerhez csapatomnak.