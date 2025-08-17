augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Kiharcolta győzelmét a Tiszafüred

Címkék#Dorcsák Zoltán#DVSC II#NB III#Tiszafüredi VSE

Az NB III. Északkeleti csoport negyedik fordulóját rendezik hétvégén. Nagyon gyorsan vezetést szerzett a Tiszafüredi VSE Debrecenben, majd a félidő hátralevő része is Dorcsák Zoltán csapatának fölényében telt. A folytatásban nagyot fordult a játék képe, a hazaiak átvették az irányítást, helyzeteik is akadtak, ám egy újabb vendég gól végleg eldöntötte a mérkőzés kimenetelét.

Jegesi László

Sajnálták az első három fordulóban elhullajtott pontokat a Tiszafüredi VSE csapatánál, de most már egyértelműen előretekintettek az érdekeltek. A kis Loki ellen tavaly jól ment Dorcsák Zoltán együttesének, most viszont szinte egy teljesen új gárdát építenek a Tisza-tó partján. A találkozó előtt nehéz lett volna találgatásokba bocsátkozni az eredménnyel kapcsolatban, mindenesetre a DVSC II. gyengébb kezdése jó esélyt tartogatott a vendégek számára.

Tiszafüredi VSE, labdarúgás, NB III
A kék mezes Tiszafüredi VSE szezonbéli második győzelmét gyűjtötte be a DVSC II. ellen
Fotó: Pesti József/ MW-archív

NB III Északkeleti csoport, 4. forduló

DVSC II.–Tiszafüredi VSE 0–2 (0–1)

Debrecen, Egyetemi Sporttelep, 100 néző, vezette: Bálint Dániel (Törtei M., Bán K.)

Tiszafüred: LISZTES – BALOGH M. (Kiss H., 90+3.), Füredi, Szabó K. – Bökönyi (Kovács D., 60.), HORVÁTH M., KOVÁCS M., Farkas J. (Kelemen G., 60.) – SZERENCSI, Győri (Tolnai, 89.), Ballók (Kiss B., 90+3.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerzők: Kovács M. (2.), Szerencsi (72. – tizenegyesből)

Nagyon hamar, már a második percben vezetéshez jutott a vendég együttes – egy pontosan érkező bal
oldali beadást Kovács Máté értékesített közelről (0–1). Hazai támadásokkal folytatódott a meccs, de jól jött ki az átmenetekből a Tiszafüred, nagyon veszélyes helyzeteket is teremtett ellenfele kapuja előtt, de nem tudta már növelni előnyét.

A fordulás után nagyot változott a játék képe, a hazaiak vették át a játék irányítását, és óriási erőfeszítéseket tettek az egyenlítés érdekében. Lisztes Bencének két alkalommal is bravúrral kellett tisztáznia, de a másik oldalon is feljegyezhettünk két kapufát. Nem járt ugyan szerencsével a vendég együttes ezen alkalmakkor, de végül érkezett Szerencsi Miklós, aki értékesített egy büntetőt, kettőre növelve csapatának előnyét (0–2). Mindkét együttes edzője cserékkel igyekezett frissíteni, ám Dorcsák Zoltán húzásai váltak be inkább, hiszen csapatának végül sikerült a találkozó végéig megőriznie előnyét.

Dorcsák Zoltán: – Úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet arattunk, mert mindkét félidőben rá tudtuk kényszeríteni akaratunkat az ellenfelünkre. Gratulálok a sikerhez csapatomnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu