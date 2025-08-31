augusztus 31., vasárnap

﻿Labdarúgás, NB III

Ismét nyert Hatvanban a Füred és ostromolja a dobogót – galériával

Újra Hatvanban vendégszerepelt a Tiszafüred gárdája. Már az első félidőben is vezetéshez juthatott volna Dorcsák Zoltán csapata, de csak fordulás után sikerült neki betalálnia az ellenfél kapujába. Becsületesen küzdött a hazai együttes az egyenlítésért, de a minimális különbség ellenére nem veszélyeztette igazán semmi a TiszafüredI VSE újabb győzelmét.

Jegesi László

Egy héten belül másodszor csap össze a két csapat tétmérkőzésen. A múlt szombati hatvani kupameccs sima vendég sikert hozott, majd a szerdai bajnoki találkozón a Hatvan és a Tiszafüredi VSE is egyaránt győztesen hagyta el a pályát. Most újra a heves vármegyei gárda otthonában annak randevút egymásnak, az esélyek sokat nem változtak, de a pályaválasztó minden bizonnyal erőt merített legutóbbi sényői sikeréből.

tiszafüredi vse
Újra Hatvanban vendégszerepelt a Tiszafüredi VSE gárdája
Fotó: Pesti József

FC Hatvan - Tiszafüredi VSE 0-1 (0-0)

Hatvan, 200 néző, vezette: Kiss Márkó (Csákó Patrik, dr. Juhász Dóra)

Gólszerző: Győri B. (52.)
Tiszafüred: Budzsáklia - Balogh M., FÜREDI, Szabó K. - Kovács D., Kovács M. (Kiss B. 90.), HORVÁTH M. (Csősz 90.), Bökönyi (Ujvári 75.) - Szerencsi, GYŐRI B. (Tolnai 90.), Kelemen G. (Ballók B. 59.). Edző: Dorcsák Zoltán.
Az eddigi eredmények alapján esélyesebb vendég gárda a kezdést követően magához ragadta a kezdeményezést és több lövéssel is észrevétette magát. Eleinte ezek elkerülték az ellenfél kapuját, majd később blokkolni tudták próbálkozásaikat a Hatvan védői. Félóra múltán már a kaput is eltalálta Horváth Máté, majd ismét az ő lövését védte bravúrral a hazai hálóőr. Közben azért egy ízben Budzsáklia tudására is szükség volt, hogy megmentse csapatát a góltól.
Fordulás után hamar megszerezte a vezetést a Tisza tó parti együttes, Győri Benjámin egy kapufáról kipattanó labdát pofozott a hálóba (0-1). Néhány perc múlva Kovács Máté növelhette volna csapata előnyét, de lövése kicsivel mellé szállt. A hazai gárda is igyekezett mindent megtenni az egyenlítés érdekében, de igazából csak a vége előtt tíz perccel volt olyan helyzete, amiből gól születhetett volna. Támadójuk lövését azonban lábbal hárította a fürediek kapusa, maradt így az 1-0, egy héten belül másodszor is legyőzte tehát vendéglátóját Dorcsák Zoltán csapata.

FC Hatvan - Tiszafüredi VSE 0-1 (0-0)

Fotók: Pesti József

– Annyiban különbözött ez a mérkőzés az egy héttel ezelőttitől, hogy az első félidőben nem tudtunk gólokat lőni. Uraltuk a találkozót, de le a kalappal a Hatvan előtt is, mert az utolsó pillanatig küzdöttek, amellyel végig nyílttá tették az összecsapást - értékelte a látottakat Dorcsák Zoltán a Tiszafüred edzője.

 

