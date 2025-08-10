Több lehetőség volt ebben a meccsben tiszafüredi oldalról

Sikerült feledtetnie az első fordulóbeli kisebb kisiklását a Nyíregyháza elleni győzelemmel a Tiszafüredi VSE csapatának. Azonban újabb nehéz feladat várt Dorcsák Zoltán edző együttesére, hiszen a hatpontos Kisvárda érkezett ezúttal hozzájuk. Ellenfelük előbb a tavalyi második helyezett DEAC otthonából hozta el a pontokat, legutóbb pedig egy négyessel küldte haza a Sényőt.

Vereséget szenvedett a Tiszafüredi VSE a Kisvárda II. vendéglátójaként

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

NB III., Északkeleti csoport

Tiszafüredi VSE–Kisvárda Master Good II. 0–2 (0–1)

Tiszafüred, 250 néző, vezette: Dobai János (Ancsin Z., Vozár Á.)

Tiszafüred: Lisztes – Kiss H. (Farkas J., 80.), Füredi, Szabó K. – Bökönyi (Kovács D., 62.), KOVÁCS M., Horváth M., Balogh M. (Tolnai, 74.) - SZERENCSI, Győri B. (Karmacsi, 80.), Ballók (Ujvári, 62.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Gólszerző: Balogun (31., 72.)

Mezőnyjátékkal telt a félidő fele, amelyben az első lövés Horváth Máté nevéhez fűződött. A folytatásban sokkal izgalmasabbá vált a játék, felváltva kerültek veszélybe a kapuk. Fél óra múltán Ballók ziccere adott munkát a kisvárdai hálóőrnek, aki nagy bravúrral hárította a támadó próbálkozását. Az ellentámadásból nagyobb sikerrel járt viszont a Kisvárda és megszerezte a vezetést (0–1). A hajrában itt is, ott is adódott lehetőség, de a szünetig már nem változott az eredmény.

A második félidőben továbbra is küzdelmes volt a játék, de mivel nem tudott egyenlíteni a hazai gárda, edzőjük kettős cserére szánta el magát. Nyomott ugyan a Tiszafüred, de csak távoli lövésekkel veszélyeztetett igazán, Balogun viszont egy szép egyéni akció nyomán növelte csapata előnyét (0–2). A további cserék sem segítettek, Horváth újabb lövését védte még a várdai kapus, de az eredmény nem változott a találkozó végéig.

Dorcsák Zoltán: – Nagyon csalódott vagyok, sokkal több volt ebben a mérkőzésben ennél. Megszerezhettük volna a vezetést, ehelyett a következő támadásból ők jutottak előnyhöz. Ez a pillanat meghatározónak bizonyult, ráadásul nem bírtunk az erőteljes csatárukkal, aki minden bizonnyal a többi csapat dolgát is megnehezíti majd.