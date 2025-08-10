1 órája
Több lehetőség volt ebben a meccsben tiszafüredi oldalról
A Tiszafüredi VSE-nek volt óriási ziccere, az ellentámadásból mégis a Kisvárda szerzett vezetést az első félidőben. Ez a gól később nagyon meghatározta a mérkőzés képét, így a futballozni nem akaró vendégek saját, felívelésekre alapuló játékukat helyezhették előtérbe. Második góljuk pedig végképp eldöntötte a mérkőzés kimenetelét.
Sikerült feledtetnie az első fordulóbeli kisebb kisiklását a Nyíregyháza elleni győzelemmel a Tiszafüredi VSE csapatának. Azonban újabb nehéz feladat várt Dorcsák Zoltán edző együttesére, hiszen a hatpontos Kisvárda érkezett ezúttal hozzájuk. Ellenfelük előbb a tavalyi második helyezett DEAC otthonából hozta el a pontokat, legutóbb pedig egy négyessel küldte haza a Sényőt.
NB III., Északkeleti csoport
Tiszafüredi VSE–Kisvárda Master Good II. 0–2 (0–1)
Tiszafüred, 250 néző, vezette: Dobai János (Ancsin Z., Vozár Á.)
Tiszafüred: Lisztes – Kiss H. (Farkas J., 80.), Füredi, Szabó K. – Bökönyi (Kovács D., 62.), KOVÁCS M., Horváth M., Balogh M. (Tolnai, 74.) - SZERENCSI, Győri B. (Karmacsi, 80.), Ballók (Ujvári, 62.). Edző: Dorcsák Zoltán.
Gólszerző: Balogun (31., 72.)
Mezőnyjátékkal telt a félidő fele, amelyben az első lövés Horváth Máté nevéhez fűződött. A folytatásban sokkal izgalmasabbá vált a játék, felváltva kerültek veszélybe a kapuk. Fél óra múltán Ballók ziccere adott munkát a kisvárdai hálóőrnek, aki nagy bravúrral hárította a támadó próbálkozását. Az ellentámadásból nagyobb sikerrel járt viszont a Kisvárda és megszerezte a vezetést (0–1). A hajrában itt is, ott is adódott lehetőség, de a szünetig már nem változott az eredmény.
A második félidőben továbbra is küzdelmes volt a játék, de mivel nem tudott egyenlíteni a hazai gárda, edzőjük kettős cserére szánta el magát. Nyomott ugyan a Tiszafüred, de csak távoli lövésekkel veszélyeztetett igazán, Balogun viszont egy szép egyéni akció nyomán növelte csapata előnyét (0–2). A további cserék sem segítettek, Horváth újabb lövését védte még a várdai kapus, de az eredmény nem változott a találkozó végéig.
Dorcsák Zoltán: – Nagyon csalódott vagyok, sokkal több volt ebben a mérkőzésben ennél. Megszerezhettük volna a vezetést, ehelyett a következő támadásból ők jutottak előnyhöz. Ez a pillanat meghatározónak bizonyult, ráadásul nem bírtunk az erőteljes csatárukkal, aki minden bizonnyal a többi csapat dolgát is megnehezíti majd.
Két vármegyei gárda már biztosan ott lesz a Magyar Kupa harmadik fordulójában