Kristálytiszta tiszafüredi továbbjutás Hatvanban

Az első perctől semmilyen kétséget nem hagyott továbbjutása felől a Tiszafüredi VSE a kupában. A gólokat mindkét félidőben egyenlően elosztva, sok helyzetet teremtve, végig fölényben játszva teljesen megérdemelten jutott tovább és akár első osztályú ellenfelet is kaphat a folytatásban.

Fölényes győzelmet aratott a Tiszafüredi VSE

Fotó: Illusztráció / Forrás: Getty Images

A tavalyi Magyar Kupa menetelésnél most sem szeretné alább adni a Tiszafüred legénysége. Ehhez azonban most a Hatvan csapatán keresztül vezet az út, akikkel egy hét múlva a bajnokságban is megmérkőznek. Vendéglátóinál jobb passzban van Dorcsák Zoltán együttese most is, ám nem feledhették, hogy tavaly is megtréfálta őket ellenfelük. Sérültjei is voltak a Tisza-tó partiaknak, ettől függetlenül a továbbjutást tűzték ki célként maguknak.

FC Hatvan – Tiszafüredi VSE 0–4 (0–2)

Hatvan, 150 néző, vezette: Drabon Barnabás (László I., ifj. Imrő)

Gólszerzők: Tolnai (5.), Győri B. (18.), Bökönyi (48.), Kelemen G. (55.)

Tiszafüred: Budzsáklia - Kiss B., Füredi (Szabó K. 46.), KISS H. - KOVÁCS D., KARMACSI, Tolnai (Ujvári 62.), Bökönyi (Horváth M. 62.) - Kelemen G. (Szerencsi 62.), Győri, BALLÓK (Kovács M. 62.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Talán az ötödik percig lehetett bárkiben is kétely a vendégek továbbjutását illetően. Ekkor szerezte meg a vezetést a a végig fölényben és jobban játszó Tiszafüred, majd a gólokat remek ütemben tovább termelve cseppnyi esélyt sem hagyott ellenfelének. A Hatvannak is volt a mérkőzésen egy-két lehetősége, de inkább pontrúgásokból veszélyeztetett.

A második félidő is hasonló forgatókönyv szerint zajlott, tíz perccel a kezdés után ki is alakult a végeredmény. Dorcsák edző azt a luxust is megengedhette magának, hogy az első negyed óra után az összes cserelehetőségét kihasználva több játékpercet is adhatott a szokásosnál néhány játékosnak. A mérkőzés alatt egy pillanatra sem veszélyeztette semmi a Tisza tó partiak továbbjutását.

Dorcsák Zoltán is elégedetten értékelte a látottakat: ilyen arányban is megérdemelten győztünk, várjuk a következő ellenfelet, és már a szerdai bajnoki találkozóra koncentrálunk.