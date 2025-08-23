augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás, ﻿Magyar Kupa a legjobb 64 közé kerülésért

1 órája

Kristálytiszta tiszafüredi továbbjutás Hatvanban

Címkék#bajnokság#Tiszafüredi VSE#labdarúgás

A tavalyi Magyar Kupa menetelésnél most sem szeretné alább adni a vármegyei focicsapat. Ehhez azonban most a Hatvan csapatát kell legyűrnie a Tiszafüredi VSE focistáinak.

Jegesi László

Az első perctől semmilyen kétséget nem hagyott továbbjutása felől a Tiszafüredi VSE a kupában. A gólokat mindkét félidőben egyenlően elosztva, sok helyzetet teremtve, végig fölényben játszva teljesen megérdemelten jutott tovább és akár első osztályú ellenfelet is kaphat a folytatásban.

Győzött a Tiszafüredi VSE
Fölényes győzelmet aratott a Tiszafüredi VSE
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

A tavalyi Magyar Kupa menetelésnél most sem szeretné alább adni a Tiszafüred legénysége. Ehhez azonban most a Hatvan csapatán keresztül vezet az út, akikkel egy hét múlva a bajnokságban is megmérkőznek. Vendéglátóinál jobb passzban van Dorcsák Zoltán együttese most is, ám nem feledhették, hogy tavaly is megtréfálta őket ellenfelük. Sérültjei is voltak a Tisza-tó partiaknak, ettől függetlenül a továbbjutást tűzték ki célként maguknak.

FC Hatvan – Tiszafüredi VSE 0–4 (0–2)

Hatvan, 150 néző, vezette: Drabon Barnabás (László I., ifj. Imrő)

Gólszerzők: Tolnai (5.), Győri B. (18.), Bökönyi (48.), Kelemen G. (55.)

Tiszafüred: Budzsáklia - Kiss B., Füredi (Szabó K. 46.), KISS H. - KOVÁCS D., KARMACSI, Tolnai (Ujvári 62.), Bökönyi (Horváth M. 62.) - Kelemen G. (Szerencsi 62.), Győri, BALLÓK (Kovács M. 62.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Talán az ötödik percig lehetett bárkiben is kétely a vendégek továbbjutását illetően. Ekkor szerezte meg a vezetést a a végig fölényben és jobban játszó Tiszafüred, majd a gólokat remek ütemben tovább termelve cseppnyi esélyt sem hagyott ellenfelének. A Hatvannak is volt a mérkőzésen egy-két lehetősége, de inkább pontrúgásokból veszélyeztetett.

A második félidő is hasonló forgatókönyv szerint zajlott, tíz perccel a kezdés után ki is alakult a végeredmény. Dorcsák edző azt a luxust is megengedhette magának, hogy az első negyed óra után az összes cserelehetőségét kihasználva több játékpercet is adhatott a szokásosnál néhány játékosnak. A mérkőzés alatt egy pillanatra sem veszélyeztette semmi a Tisza tó partiak továbbjutását.

Dorcsák Zoltán is elégedetten értékelte a látottakat: ilyen arányban is megérdemelten győztünk, várjuk a következő ellenfelet, és már a szerdai bajnoki találkozóra koncentrálunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu