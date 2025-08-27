A hajrában váltotta győzelemre fölényét a Tiszafüred

A fölényes kupasiker után egy nehezebb feladat várt a Tiszafüredi VSE legénységére szerda délután. Az újonc Tarpa magabiztosan kezdte a bajnokságot és a kupában is állja a sarat még. A hazaiak sem panaszkodhatnak persze az eredménysorukra, tovább menetelnek mindkét fronton. Sérültjeik szépen gyógyulnak – egy kivételével mindenki bevethető már –, és bizakodva tekintettek a hétközi mérkőzésük elé.

Tovább menetel a Tiszafüredi VSE

Fotó: Gettyimages.com / Forrás: Illusztráció

Tiszafüredi VSE – Tarpa SC 2–1 (0–1)

Tiszafüred, 200 néző, vezette: Ujhelyi Tamás (Vrbovszki, Elischer)

Gólszerzők: Szerencsi (69. 11-esből), Győri B. (87.), ill. Bogdán (44.)

Tiszafüred: Budzsáklia - Balogh M. (Tolnai 85.), Füredi, Szabó K. - KOVÁCS D., HORVÁTH M., Kovács M., Kelemen G. (Bökönyi 61.) - SZERENCSI, GYŐRI B., Ballók (Ujvári 76.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Már a harmadik perben megtornáztatta ellenfele kapusát a Tiszafüred, de Kovács Máté lövését védte Talián László. Többet birtokolta a labdát a hazai gárda, de nem találta a rést a Tarpa védelmén. Távoli lövésekkel próbálkozott elsősorban a pályaválasztó, próbálkozásaik azonban elkerülték a kaput, vagy a vendég hálóőr hatástalanította azokat. A félidő utolsó előtt percében szinte először lépte át a félpályát a szabolcsi együttes, mégis megszerezte a vezetést egy kontratámadás nyomán (0–1).

A pihenő után ismét csak a vendéglátó csapat került helyzetbe, de egyik védőjük menteni tudott a kapujuk előtti kavarodásban. Később ismét a vendégek kapusának bravúrjára volt szükség, hogy csapata elkerülje az egyenlítést. De nem csak itt volt szerencséje a Tarpának, hanem a játékvezetővel is, aki kissé elnéző volt az újonc szinte a durvaság határát súroló játékával.

Büntetőből végül sikerült az egyenlítés, Szerencsi talált be a kapuba (1–1). A hajrában viszont már eredménnyel zárultak a Tisza taviak erőfeszítései, és góllá érett fölényük. Bökönyi Adrián visszafejelt labdáját Győri Benjámin helyezte a kapuba (2–1), az előnyt pedig sikerült is megtartani a találkozó végéig.

– Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertünk, sokat tettünk a győzelemért. Nagyon csalódott lettem volna a döntetlennel, szerencsére a hajrában végül sikerült a magunk javára fordítani a mérkőzést – értékelte csapata teljesítményét Dorcsák Zoltán edző.