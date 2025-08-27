augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
﻿Labdarúgás, NB III

1 órája

A hajrában váltotta győzelemre fölényét a Tiszafüred

Címkék#NB II#Tiszafüredi VSE#meccs#labdarúgás

Már az első félidőben óriási erőfeszítéseket tett a siker érdekében a Tiszafüred, a hajrában egy taktikai hiba nyomán szerzett góljával mégis az ellenfél jutott vezetéshez közvetlenül a szünet előtt. A folytatásban is a hazai gárda irányította a játékot, és hiába játszott néha túlságosan keményen a Tarpa, végül sikerült fordítania Dorcsák Zoltán csapatának.

Jegesi László

A fölényes kupasiker után egy nehezebb feladat várt a Tiszafüredi VSE legénységére szerda délután. Az újonc Tarpa magabiztosan kezdte a bajnokságot és a kupában is állja a sarat még. A hazaiak sem panaszkodhatnak persze az eredménysorukra, tovább menetelnek mindkét fronton. Sérültjeik szépen gyógyulnak – egy kivételével mindenki bevethető már –, és bizakodva tekintettek a hétközi mérkőzésük elé.

Tiszafüredi VSE – Tarpa SC meccs
Tovább menetel a Tiszafüredi VSE
Fotó: Gettyimages.com / Forrás:  Illusztráció

Tiszafüredi VSE – Tarpa SC 2–1 (0–1)

Tiszafüred, 200 néző, vezette: Ujhelyi Tamás (Vrbovszki, Elischer)

Gólszerzők: Szerencsi (69. 11-esből), Győri B. (87.), ill. Bogdán (44.)

Tiszafüred: Budzsáklia - Balogh M. (Tolnai 85.), Füredi, Szabó K. - KOVÁCS D., HORVÁTH M., Kovács M., Kelemen G. (Bökönyi 61.) - SZERENCSI, GYŐRI B., Ballók (Ujvári 76.). Edző: Dorcsák Zoltán.

Már a harmadik perben megtornáztatta ellenfele kapusát a Tiszafüred, de Kovács Máté lövését védte Talián László. Többet birtokolta a labdát a hazai gárda, de nem találta a rést a Tarpa védelmén. Távoli lövésekkel próbálkozott elsősorban a pályaválasztó, próbálkozásaik azonban elkerülték a kaput, vagy a vendég hálóőr hatástalanította azokat. A félidő utolsó előtt percében szinte először lépte át a félpályát a szabolcsi együttes, mégis megszerezte a vezetést egy kontratámadás nyomán (0–1).

A pihenő után ismét csak a vendéglátó csapat került helyzetbe, de egyik védőjük menteni tudott a kapujuk előtti kavarodásban. Később ismét a vendégek kapusának bravúrjára volt szükség, hogy csapata elkerülje az egyenlítést. De nem csak itt volt szerencséje a Tarpának, hanem a játékvezetővel is, aki kissé elnéző volt az újonc szinte a durvaság határát súroló játékával. 

Büntetőből végül sikerült az egyenlítés, Szerencsi talált be a kapuba (1–1). A hajrában viszont már eredménnyel zárultak a Tisza taviak erőfeszítései, és góllá érett fölényük. Bökönyi Adrián visszafejelt labdáját Győri Benjámin helyezte a kapuba (2–1), az előnyt pedig sikerült is megtartani a találkozó végéig.

– Úgy érzem, hogy megérdemelten nyertünk, sokat tettünk a győzelemért. Nagyon csalódott lettem volna a döntetlennel, szerencsére a hajrában végül sikerült a magunk javára fordítani a mérkőzést – értékelte csapata teljesítményét Dorcsák Zoltán edző.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu