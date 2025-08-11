49 perce
Nyugodtabb idényt tervez Tiszaszentimre
A vármegyei I. osztály előző idényét a 13. helyen zárta a Tiszaszentimre KSE, így teljesítette legfontosabb célját, a bennmaradást. Szoboszlai Zsolt vezetőedző szerint idén korábban szeretnék bebiztosítani a helyüket.
A 2024/2025-ös bajnokságban a Tiszaszentimre KSE a 13. helyen végzett a vármegyei I. osztályban, ezzel teljesítve legfőbb célkitűzését: az első osztályú tagság megőrzését. Az idényt még Szőke Tibor irányításával kezdte a csapat, ám az új szezonra már Szoboszlai Zsolt vette át a szakmai munka teljes felelősségét. Bár a tavalyi idényben maradt némi hiányérzet, a stáb úgy látja, sikerült megalapozni a jövőt. Az új szezonban már nem szeretnének a hajráig bizonytalanságban maradni, és stabil középmezőnybeli helyezésre törekszenek. Erről, valamint a nyári változásokról és felkészülésről Szoboszlai Zsolt vezetőedző beszélt.
– Hogyan értékeli a csapat előző szezonját?
– A kitűzött célt végül sikerült teljesíteni, hiszen bennmaradtunk az első osztályban. Természetesen maradt bennünk némi hiányérzet, hiszen akadtak mérkőzések, ahol jobb eredményt is elérhettünk volna. Mindezek ellenére az elsődleges feladatot, a bennmaradást megoldottuk, ami fontos alapot ad az idei szezonra.
– Az új bajnoki idénynek milyen célkitűzésekkel vágnak neki az előzőhöz képest?
– A fő cél nem változott: biztosítani szeretnénk a bennmaradásunkat, de ezúttal jóval korábban, mint tavaly, amikor csak az utolsó fordulókban dőlt el a sorsunk. Most minél hamarabb szeretnénk nyugodt helyzetbe kerülni, hogy a szezon hajrájában már ne kelljen számolgatni. Reálisan a 12–13. hely környékére várjuk magunkat.
– Milyen változások történtek a keretben vagy a stábban a nyár folyamán?
Mindkét kapusunk távozott, mindketten a szülőhelyükre igazoltak vissza, Kalóz Imre Tiszaszőlősön, Fekete Szabolcs pedig Fegyverneken folytatja. Mellettük Kalóz Ádám és Nagy Tibor is Tiszaszőlősre távozott. A hiányukat sikerült pótolnunk: egy rutinos hálóőrrel, Havellant Ferenc személyében, mellette egy ifjúsági korú kapus kap majd lehetőséget a cserepadon. Ezen kívül több új mezőnyjátékos érkezett: Szabó János, Burai Armand és Vadász Sándor Kunmadarasról csatlakozott. Katona Tibor esetleges érkezése pedig még függőben van. Mellettük a mezőnyben. Létszámban a tavalyi szintet tartjuk, de a csapat felállása némileg átalakul.
– A csapat nyári felkészülési programja hogyan zajlott, hogyan zajlik?
– Heti egy-két edzéssel készültünk, mellette minden hétvégén edzőmérkőzés várt ránk. Bár győzelmet még nem arattunk, vereséget sem szenvedtünk, eddig három döntetlen a mérlegünk. Még két felkészülési találkozó van hátra, majd következik a bajnoki rajt, ahol szeretnénk azonnal pontokat szerezni.
– Milyen szakmai vagy taktikai változások várhatóak az új idényben?
– A tavaszi szezonban még Szőke Tibor vezette a csapatot, az új idénynek viszont már én vágok neki vezetőedzőként és szakmai igazgatóként. Taktikailag igyekszünk stabilabb védekezést és gyorsabb átmeneteket megvalósítani, de a keret adottságaihoz igazodva dolgozunk tovább.