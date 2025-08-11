augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

45 perce

Nyugodtabb idényt tervez Tiszaszentimre

Címkék#Szőke Tibor#Szoboszlai Zsolt#Tiszaszentimre KSE

A vármegyei I. osztály előző idényét a 13. helyen zárta a Tiszaszentimre KSE, így teljesítette legfontosabb célját, a bennmaradást. Szoboszlai Zsolt vezetőedző szerint idén korábban szeretnék bebiztosítani a helyüket.

Szabó Sándor

A 2024/2025-ös bajnokságban a Tiszaszentimre KSE a 13. helyen végzett a vármegyei I. osztályban, ezzel teljesítve legfőbb célkitűzését: az első osztályú tagság megőrzését. Az idényt még Szőke Tibor irányításával kezdte a csapat, ám az új szezonra már Szoboszlai Zsolt vette át a szakmai munka teljes felelősségét. Bár a tavalyi idényben maradt némi hiányérzet, a stáb úgy látja, sikerült megalapozni a jövőt. Az új szezonban már nem szeretnének a hajráig bizonytalanságban maradni, és stabil középmezőnybeli helyezésre törekszenek. Erről, valamint a nyári változásokról és felkészülésről Szoboszlai Zsolt vezetőedző beszélt.

Kota Milán, Tiszaszentimre KSE
Kota Milánék (fekete mezben) nyugodtabb idényt szeretnének, a Tiszaszentimre KSE célja idén is a bennmaradás
Fotó: Mészáros János

– Hogyan értékeli a csapat előző szezonját?

A kitűzött célt végül sikerült teljesíteni, hiszen bennmaradtunk az első osztályban. Természetesen maradt bennünk némi hiányérzet, hiszen akadtak mérkőzések, ahol jobb eredményt is elérhettünk volna. Mindezek ellenére az elsődleges feladatot, a bennmaradást megoldottuk, ami fontos alapot ad az idei szezonra.

– Az új bajnoki idénynek milyen célkitűzésekkel vágnak neki az előzőhöz képest?

A fő cél nem változott: biztosítani szeretnénk a bennmaradásunkat, de ezúttal jóval korábban, mint tavaly, amikor csak az utolsó fordulókban dőlt el a sorsunk. Most minél hamarabb szeretnénk nyugodt helyzetbe kerülni, hogy a szezon hajrájában már ne kelljen számolgatni. Reálisan a 12–13. hely környékére várjuk magunkat.

– Milyen változások történtek a keretben vagy a stábban a nyár folyamán?
Mindkét kapusunk távozott, mindketten a szülőhelyükre igazoltak vissza, Kalóz Imre Tiszaszőlősön, Fekete Szabolcs pedig Fegyverneken folytatja. Mellettük Kalóz Ádám és Nagy Tibor is Tiszaszőlősre távozott. A hiányukat sikerült pótolnunk: egy rutinos hálóőrrel, Havellant Ferenc személyében, mellette egy ifjúsági korú kapus kap majd lehetőséget a cserepadon. Ezen kívül több új mezőnyjátékos érkezett: Szabó János, Burai Armand és Vadász Sándor Kunmadarasról csatlakozott. Katona Tibor esetleges érkezése pedig még függőben van. Mellettük a mezőnyben. Létszámban a tavalyi szintet tartjuk, de a csapat felállása némileg átalakul.

– A csapat nyári felkészülési programja hogyan zajlott, hogyan zajlik?

– Heti egy-két edzéssel készültünk, mellette minden hétvégén edzőmérkőzés várt ránk. Bár győzelmet még nem arattunk, vereséget sem szenvedtünk, eddig három döntetlen a mérlegünk. Még két felkészülési találkozó van hátra, majd következik a bajnoki rajt, ahol szeretnénk azonnal pontokat szerezni.

– Milyen szakmai vagy taktikai változások várhatóak az új idényben?

A tavaszi szezonban még Szőke Tibor vezette a csapatot, az új idénynek viszont már én vágok neki vezetőedzőként és szakmai igazgatóként. Taktikailag igyekszünk stabilabb védekezést és gyorsabb átmeneteket megvalósítani, de a keret adottságaihoz igazodva dolgozunk tovább.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu