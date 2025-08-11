Nyugodtabb idényt tervez Tiszaszentimre

A 2024/2025-ös bajnokságban a Tiszaszentimre KSE a 13. helyen végzett a vármegyei I. osztályban, ezzel teljesítve legfőbb célkitűzését: az első osztályú tagság megőrzését. Az idényt még Szőke Tibor irányításával kezdte a csapat, ám az új szezonra már Szoboszlai Zsolt vette át a szakmai munka teljes felelősségét. Bár a tavalyi idényben maradt némi hiányérzet, a stáb úgy látja, sikerült megalapozni a jövőt. Az új szezonban már nem szeretnének a hajráig bizonytalanságban maradni, és stabil középmezőnybeli helyezésre törekszenek. Erről, valamint a nyári változásokról és felkészülésről Szoboszlai Zsolt vezetőedző beszélt.

Kota Milánék (fekete mezben) nyugodtabb idényt szeretnének, a Tiszaszentimre KSE célja idén is a bennmaradás

Fotó: Mészáros János

– Hogyan értékeli a csapat előző szezonját?

– A kitűzött célt végül sikerült teljesíteni, hiszen bennmaradtunk az első osztályban. Természetesen maradt bennünk némi hiányérzet, hiszen akadtak mérkőzések, ahol jobb eredményt is elérhettünk volna. Mindezek ellenére az elsődleges feladatot, a bennmaradást megoldottuk, ami fontos alapot ad az idei szezonra.

– Az új bajnoki idénynek milyen célkitűzésekkel vágnak neki az előzőhöz képest?

– A fő cél nem változott: biztosítani szeretnénk a bennmaradásunkat, de ezúttal jóval korábban, mint tavaly, amikor csak az utolsó fordulókban dőlt el a sorsunk. Most minél hamarabb szeretnénk nyugodt helyzetbe kerülni, hogy a szezon hajrájában már ne kelljen számolgatni. Reálisan a 12–13. hely környékére várjuk magunkat.

– Milyen változások történtek a keretben vagy a stábban a nyár folyamán?

Mindkét kapusunk távozott, mindketten a szülőhelyükre igazoltak vissza, Kalóz Imre Tiszaszőlősön, Fekete Szabolcs pedig Fegyverneken folytatja. Mellettük Kalóz Ádám és Nagy Tibor is Tiszaszőlősre távozott. A hiányukat sikerült pótolnunk: egy rutinos hálóőrrel, Havellant Ferenc személyében, mellette egy ifjúsági korú kapus kap majd lehetőséget a cserepadon. Ezen kívül több új mezőnyjátékos érkezett: Szabó János, Burai Armand és Vadász Sándor Kunmadarasról csatlakozott. Katona Tibor esetleges érkezése pedig még függőben van. Mellettük a mezőnyben. Létszámban a tavalyi szintet tartjuk, de a csapat felállása némileg átalakul.