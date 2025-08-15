2 órája
Lendületes, hajtós csapatot építene a Tószeg
A vármegye I. 11. helyén zárt a Tószeg KSE az előző idényben. Az előttünk álló szezonnak azonban egy megfiatalodott kerettel vág neki az együttes, amelynek még időre lesz szüksége, hogy összeálljon és az új szerzemények is tapasztalatot szerezzenek.
A Tószeg KSE az előző idényben a 11. helyen végzett a vármegye I.-ben, az idei szezonra azonban egyik kulcsemberét elveszítette az együttes. Ráadásul a szakmai munka is más irányt vesz a csapatnál, ahova kivétel nélkül fiatal játékosok érkeztek, ezáltal pedig egy lendületes, hajtós játékot szeretnének játszani a tószegiek.
A középmezőny elejéhez szeretne tartozni a Tószeg KSE
– Hogyan értékelte az előző szezont?
– A várakozásokhoz képest gyengébben szerepeltünk – emlékezett vissza Kiss Balázs, aki az előző idényben még a csapatkapitánya volt az együttesnek, nyártól azonban már a klub elnökeként dolgozik. – Ez annak is volt köszönhető, hogy kevesebb munkát fektetett bele a csapat hétközben, hétvégén pedig ezáltal az eredmények sem úgy jöttek, szóval hullámzó volt a teljesítményünk.
– Milyen változások történtek a keretben?
– Ezúton is szeretném megköszönni Urbán-Szabó Viktornak a munkáját, amit edzőként hozzátett az együtteshez, a folytatásban azonban játékosként ugyanúgy számítunk rá. Baté Attila játékos-edzőként vezeti majd a csapatot. Több fiatal labdarúgó is érkezett hozzánk nyáron, így Munkácsy Hunor, Skultéty Szabolcs, Peszeki Tamás, Kiss Attila és Kiss Máté, akik mind a Szolnoki MÁV utánpótlásából csatlakoztak hozzánk. Peszeki Máté néhány év jégkorongozás után úgy döntött, hogy visszatér a futballpályára. Vinczi Attilát pedig már tavaly leigazoltuk, azonban ő ebben a szezonban mutatkozhat be a csapatban. Pongrácz Martin Törökszentmiklósra távozott, ő meghatározó tagja volt az együttesünknek éveken keresztül. Mellette pedig Jágri Ákos valószínűleg Tiszajenőn folytatja pályafutását.
– Mit lehet tudni a csapat felkészüléséről?
– Július elején kezdtük a felkészülést, heti három edzéssel és egy vagy kettő mérkőzéssel. Magas létszámmal zajlottak az edzések, ez köszönhető annak is, hogy az ifisták is velünk dolgoznak, ami azért jó, mert szokják a légkört és ezáltal hamarabb be tudjuk építeni őket. Sok munka és idő kell még, hogy pótoljuk a hiányosságokat. Az edzőmérkőzéseken is inkább arra figyeltünk, hogy mi az, amin még javítani kell. Remélem, hogy egy új és jó dolog veszi kezdetét Tószegen. A felkészülési meccsek eredményei nem alakultak jól: a Tápiószentmártontól 5–0-ra, a kecskeméti SC Hírös Ép-től 5–2-re, a Szolnoki MÁV U19-es együttesétől 6–1-re, a Ceglédtől 10–1-re, a Lurkó Focimániától pedig 4–0-ra kaptunk ki. Hétvégén pedig az Abony ellen játszunk a főpróbán.
– Milyen célokat tűztek ki a következő szezonra?
– A középmezőny elejéhez szeretnénk majd tartozni. Ha beérik a munkánk, akkor akár előbb is végezhetünk, ez pedig az 5-10. hely között lehet, ha számszerűsíteni kellene.
– Miben kell még fejlődnie a csapatnak?
– A csapatszintű védekezést emelném ki elsősorban, hiszen sok gólt kaptunk az edzőmérkőzéseken. Helyezkedésben akadtak hiányosságaink, amik betudhatók annak, hogy sok a fiatal és sok az új játékos, akiknek még be kell illeszkedni. A támadásépítésekkel nincs gond, a hatékonysággal azonban már inkább, ezen javítanunk kell. Illetve az erőnlétünk sincs még rendben, a terveink megvalósításához viszont kulcsfontosságú, hogy jó erőállapotban legyünk. Egy lendületes, hajtós együttest szeretnénk ugyanis látni a pályán a következő idényben.
