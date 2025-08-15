Lendületes, hajtós csapatot építene a Tószeg

A Tószeg KSE az előző idényben a 11. helyen végzett a vármegye I.-ben, az idei szezonra azonban egyik kulcsemberét elveszítette az együttes. Ráadásul a szakmai munka is más irányt vesz a csapatnál, ahova kivétel nélkül fiatal játékosok érkeztek, ezáltal pedig egy lendületes, hajtós játékot szeretnének játszani a tószegiek.

Kiss Balázs (labdával) szerint hullámzó volt a Tószeg KSE teljesítménye az előző szezonban

Fotó: Nagy Balázs

A középmezőny elejéhez szeretne tartozni a Tószeg KSE

– Hogyan értékelte az előző szezont?

– A várakozásokhoz képest gyengébben szerepeltünk – emlékezett vissza Kiss Balázs, aki az előző idényben még a csapatkapitánya volt az együttesnek, nyártól azonban már a klub elnökeként dolgozik. – Ez annak is volt köszönhető, hogy kevesebb munkát fektetett bele a csapat hétközben, hétvégén pedig ezáltal az eredmények sem úgy jöttek, szóval hullámzó volt a teljesítményünk.

– Milyen változások történtek a keretben?

– Ezúton is szeretném megköszönni Urbán-Szabó Viktornak a munkáját, amit edzőként hozzátett az együtteshez, a folytatásban azonban játékosként ugyanúgy számítunk rá. Baté Attila játékos-edzőként vezeti majd a csapatot. Több fiatal labdarúgó is érkezett hozzánk nyáron, így Munkácsy Hunor, Skultéty Szabolcs, Peszeki Tamás, Kiss Attila és Kiss Máté, akik mind a Szolnoki MÁV utánpótlásából csatlakoztak hozzánk. Peszeki Máté néhány év jégkorongozás után úgy döntött, hogy visszatér a futballpályára. Vinczi Attilát pedig már tavaly leigazoltuk, azonban ő ebben a szezonban mutatkozhat be a csapatban. Pongrácz Martin Törökszentmiklósra távozott, ő meghatározó tagja volt az együttesünknek éveken keresztül. Mellette pedig Jágri Ákos valószínűleg Tiszajenőn folytatja pályafutását.

– Mit lehet tudni a csapat felkészüléséről?

– Július elején kezdtük a felkészülést, heti három edzéssel és egy vagy kettő mérkőzéssel. Magas létszámmal zajlottak az edzések, ez köszönhető annak is, hogy az ifisták is velünk dolgoznak, ami azért jó, mert szokják a légkört és ezáltal hamarabb be tudjuk építeni őket. Sok munka és idő kell még, hogy pótoljuk a hiányosságokat. Az edzőmérkőzéseken is inkább arra figyeltünk, hogy mi az, amin még javítani kell. Remélem, hogy egy új és jó dolog veszi kezdetét Tószegen. A felkészülési meccsek eredményei nem alakultak jól: a Tápiószentmártontól 5–0-ra, a kecskeméti SC Hírös Ép-től 5–2-re, a Szolnoki MÁV U19-es együttesétől 6–1-re, a Ceglédtől 10–1-re, a Lurkó Focimániától pedig 4–0-ra kaptunk ki. Hétvégén pedig az Abony ellen játszunk a főpróbán.