Megvan a karcagi kötődésű Varga Kevin új klubja

Varga Kevin, a 29 esztendős szélső szülővárosában, Karcagon ismerkedett meg a sportággal. Érdekesség, hogy édesapja János is labdarúgó volt, aki többek között Szolnoki MÁV-MTE, a Vegyiművek és persze a karcagi együttest is erősítette, és edzőként is dolgozott a klubnál.

Varga Kevin (labdával) nem mondott le a válogatottságról sem

Fotó: Getty Images

Visszatérve Kevinre, a támadó a Debreceni VSC utánpótlásában is pallérozódott, első NB I.-es meccsét nyolc éve játszotta a Loki színeiben. Rá egy évre, 2018-ban mutatkozott be a magyar válogatottban, amelyben 14 alkalommal kapott lehetőséget, Törökország ellen gólt is szerzett. Részt vett a 2021-es Európa-bajnokságon, a németek és a portugálok ellen is pályára lépett, valamint szerepelt a Nemzetek Ligájában és világbajnoki selejtezőkön.

Komoly nemzetközi rutinnal rendelkezik: a magyar élvonal mellett megfordult a svájci, a román, a török és a ciprusi első osztályban is. Az magyar élvonalban 12 gólt és 20 gólpasszt jegyzett a Debrecen színeiben. A nso.hu információi szerint az elmúlt fél évet viszont klub nélkül töltötte – legutóbb a török Ankaragücüt erősítette.

Varga Kevin itthon is bizonyítana

– Nyomon követtem a Nyíregyháza teljesítményét, sokat fejlődött a klub, modern infrastruktúrával rendelkezik, ezt személyesen is megtapasztalhattam, mert voltam már itt nézőként az egyik bajnokin. 29 éves vagyok, szeretnék még bizonyítani, nem mondtam le a válogatottságról sem. Tudom, hogy a szövetségi kapitány folyamatosan figyelemmel kíséri az élvonalbeli mérkőzéseket, így szem előtt leszek – mondta Varga a Szpari honlapjának.

Érdekesség, hogy Kevin új csapata, a Nyíregyháza vasárnap annak a Debrecennek lesz a vendége, amely a szélső nevelőklubja volt és később eredményes éveket is töltött soraikban.