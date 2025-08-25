34 perce
Szombaton megmutatták magukat a csapatok – galériával
Szombaton elrajtolt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei I. osztály 2025/26-os idénye. A bajnok Törökszentmiklós Kisújszálláson gyorsan rendezte a kérdést, az újonc Abádszalók kapaszkodott Vármegye I. 1. fordulójában, de pont nélkül maradt, míg a Zagyvarékas kilenc emberrel is otthon tartotta a három pontot.
Abádszalók pont nélkül maradt, Jánoshida hamar eldöntötte a meccsét, Mezőtúr és Jászfényszaru osztozkodott, míg a bajnok Miklós és a Zagyvarékas is győzelemmel rajtolt. Mutatjuk a Vármegye I. 1. forduló eredményeit.
Vármegye I. 1. forduló
Abádszalók–Kenderes 2–3 (0–2)
Abádszalók 250 néző.
- Vezette: Nagy Alex.
- Abádszalók: Csík R. – Muliter L. (Farkas D., 83.), HALAS M., OLÁH L., Juhász, Horváth, HALAS A., VARGA S., Szóládi (Szőke, 83.), Farkas J. (Pataki, 52.), Muliter T. (CSUKODI GY., 52.). Edző: Lajos Tibor.
- Kenderes: Nagy J. – Karika, Dáné, Pesti, Tóth R. (Baktai, 60.), Csikós L., Oros, Vadász, Bajnók I. (Simon G., 68.), Váradi, Budai (Lisznyai, 46.). Edző: Csillag Sándor.
Gólszerzők: Csukodi Gy. (58.), Juhász (84. – tizenegyesből), ill. Oros (24.), Csikós L. (45.), Horváth Sz. (57. öngól).
Az újonc Abádszalók kicsit megszeppenve kezdte el a mérkőzést. Az első félidőben a hazaiaknak volt a legnagyobb lehetősége. Ezt követően egyéni hibákból szerzett vezetést Kenderes. A második félidőben a játékuk alapján a hazaiak megérdemeltek volna legalább egy pontot.
– Borzasztóan büszke vagyok a játékosaimra. Sokat kell még gyorsulnunk a megye egyhez, de ahogy ezt a meccset végig tudták játszani az reményt keltő – tekintet vissza a meccsre Lajos Tibor, Abádszalók edzője.
– Sajnos elkövettük azt a hibát, hogy az edzőmérkőzésből indultunk ki. A mérkőzést sajnos egy pillanatig se tudtuk lezárni. Nem felül, hanem alul múltuk egymást, de ezért is három pontot adnak. Így gratulálok az enyéimnek és a szimpatikus hazai csapatnak is. Nem lesz könnyű dolga Abádszalókon senkinek. Ez biztos – összegezte Csillag Sándor, a kenderi csapat edzője.
- Tudósított: Lajos Tibor.
Jánoshida–Lurkó Focimánia 5–1 (4–0)
Jánoshida 100 néző.
- Vezette: Seletye Róbert.
- Jánoshida: Bencze – Nagy K., Varga K., Rimóczi (Fazekas Á., 80.), Németh, Sipos, Szokolai, Dankovics, Zombori, Galó (Karczagi, 80.), Antal G.. Edző: Antal Gábor.
- Lurkó: CSONTOS – Vereb, Hermann, Török E., Tóth B., Pesti, DOBROSI, Balázs B., Pálosi, MÁTÉ M., Németh Gy.. Edző: Balázs Béla.
- Gólszerzők: Dankovics (5.), Varga K. (10.), Németh T. (19., 35.), Szokolai (71.), ill. Pesti (53.).
A hazai csapat azonnal magához ragadta a kezdeményezést az első perctől kezdve, amivel el is döntötte a három pont sorsát. Igaz, hogy a második félidő elején egy kicsit belealudt a Jánoshida a mérkőzésbe, de így sem forgott veszélyben a győzelem.
– Úgy gondolom a második félidő első 15 percén kívül az egész mérkőzés alatt az történt a pályán, amit szerettünk volna. Megérdemelt három pontot – mondta Antal Gábor, a jánoshidai csapat edzője.
– Kilenc emberemre nem számíthattam. Három sérülttel, kettővel a kezdőben és egyel a cserepadon tudtunk kiállni. Az első félidőben három-négy játékosom az öltözőben maradt, amit a Jánoshida maximálisan kihasznált. A második félidő már elfogadható volt, de a hátrányt nem tudtuk ledolgozni – összegezte Balázs Béla, a Lurkó edzője.
- Tudósított: Antal Gábor.
Kisújszállás–Törökszentmiklós 0–4 (0–0)
Kisújszállás, 100 néző.
- Vezette: Szénási Gábor.
- Kisújszállás: Belényesi L. – Németh G. (Tóth B., 72.), Csukodi D., Németh K., Imre Z. (Kelemen, 61.), Csukodi Z., Domokos, Hajdú (Karkusz, 67.), Balajti, Horváth B., Monoki. Edző: Szívós Gergő.
- Törökszentmiklós: Kiss Z. – BURU Z. (Asztalos, 67.), Héder R. (Bába, 52.), FARKAS I., Héder A., Polák (Puporka, 61.), KADA, Nagy G., DEMETER, Ladányi (FÖLDI, 67.), Pongrácz. Edző: Gusztafik Péter.
- Gólszerzők: Buru (48., 60.), Ladányi (51.), Farkas I. (74.).
Az első félidőben egyenlő ellenfele volt a hazai csapat az előző szezon bajnokcsapatának. A második játékrészben elég volt tíz perc, hogy a vendégek eldöntsék a mérkőzést és még a 70. percben növeljék előnyüket ezáltal biztos győzelmet arassanak.
– Volt egy jó első félidőnk, de a másodikban bent maradtunk az öltözőben – mondta Szívós Gergő.
– Kiváló játékvezetés mellett a kezdeti izgalomból kijöttünk és úgy gondolom megérdemelt sikert arattunk. Gratulálok a két fiatal depütáló játékosomnak – összegezte Gusztafik Péter.
- Tudósított: Szívós Gergő.
Mezőtúr–Jászfényszaru 1–1 (1–1)
Mezőtúr: 130 néző.
- Vezette: Simon Ádám.
- Mezőtúr: Nagy D. – Penti, Légrádi, Czakó K. (Kovács D., 80.), KEŐ, Gelénesi, Rentler, Susa (Nagy Cs., 58.), NOVODOMSZKY (Kántor L., 73.), Szőke J. (Bontovics, 84.) Palatinusz (Rupa, 58.). Edző: Erdősi Gyula.
- Jászfényszaru: Kovács T. – Penczner, Bartalis (Kanalas Á., 90+2.), Ludasi, Csillik, Szekeres, Vaszicsku, Tajti, Bazsó (Baranyi, 62.), Fonád, KÖVÉR.. Edző: Besenyi Gábor.
- Gólszerők: Novodomszky (20.), ill Tajti (36.).
Alacsony színvonalú mérkőzésen a hazai csapat egy bombagóllal megszerezte a vezetést. Utána sajnos egy kapitális hiba után egyenlített a vendégcsapat. Ezt követően sok lehetőség nem is volt ezért igazságos döntetlen született.
– Többet vártam a csapatomtól az első hazai mérkőzésen. Az edzőmeccsek alkalmával sokkal bíztatóbb volt a játék, viszont a bajnoki mérkőzésen ez nem mutatkozott meg. Nem alakult ki csapatjáték – nyilatkozta a meccsről Erdősi Gyula.
– Két jól felkészített csapat találkozott egymással, ahol kemény férfias küzdelemben igazságos döntetlen született – tekintett vissza a játékukra Besenyi Gábor.
Zagyvarékas–Tószeg 2–1 (1–0)
Zagyvarékas, 80 néző.
- Vezette: Szabó József.
- Zagyvarékas: Cziczás – Czibak, Suki L., Kanálos, Pintér, Sipos, Serbán, Szuróka, Ács B.. Edző: Serbán József.
- Tószeg: SZABÓ B. – Strempel, Szőke G. (Tóth T., 77.), Baté (Peszeki M., 9.) Peszeki T., BALOGH D., Kiss A., Kovács T., Tóth K., Gyenes, Urbán-Szabó.. Edző: Kiss Balázs.
- Gólszerzők: Suki (29.), Kanálos (90+4.), ill. Kovács T. (88. – tizenegyesből).
- Kiállítva: Kanálos (90+5.).
Kilenc emberrel is megérdemelten nyert Zagyvarékas.
– Szeretnék gratulálni a csapatnak, hogy kilenc emberrel is sikerült megnyerni a mérkőzést. Ez is mutatja, hogy mindenre képesek vagyunk – összegezte a meccset Serbán József.
– Az első félidő katasztrofális hozzáállása miatt nem tudtunk mit kezdeni a kilenc emberrel is lelkesen játszó Zagyvarékas ellen. A második játékrészben egy kicsit feljavultunk, de a végén a hazaiak bevitték a kegyelemdöfést. Így maradt egy szégyenteljes vereség – mondta Kiss Balázs, Tószeg edzője.
- Tudósított: Serbán József.
A vármegye I. osztály vasárnapi Cserkeszőlő–Tiszaszentimre találkozó lapzártánk után ért véget.
A Magyar Kupa miatt a Szajol-Jászberény és a Szolnoki MÁV–Rákóczifalva találkozókat szerdán rendezik meg.
