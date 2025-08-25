augusztus 25., hétfő

Labdarúgás

34 perce

Szombaton megmutatták magukat a csapatok – galériával

Szombaton elrajtolt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei I. osztály 2025/26-os idénye. A bajnok Törökszentmiklós Kisújszálláson gyorsan rendezte a kérdést, az újonc Abádszalók kapaszkodott Vármegye I. 1. fordulójában, de pont nélkül maradt, míg a Zagyvarékas kilenc emberrel is otthon tartotta a három pontot.

Munkatársunktól

Abádszalók pont nélkül maradt, Jánoshida hamar eldöntötte a meccsét, Mezőtúr és Jászfényszaru osztozkodott, míg a bajnok Miklós és a Zagyvarékas is győzelemmel rajtolt. Mutatjuk a Vármegye I. 1. forduló eredményeit.

Jánoshida–Lurkó Focimánia a Vármegye I fordulón
A Jánoshida csapata magabiztos játékkal otthon tartotta a három pontot a Vármegye I. 1. fordulóján
Fotó: Pesti József

Vármegye I. 1. forduló

Abádszalók–Kenderes 2–3 (0–2)

Abádszalók 250 néző.

  • Vezette: Nagy Alex.
  • Abádszalók: Csík R. – Muliter L. (Farkas D., 83.), HALAS M., OLÁH L., Juhász, Horváth, HALAS A., VARGA S., Szóládi (Szőke, 83.), Farkas J. (Pataki, 52.), Muliter T. (CSUKODI GY., 52.). Edző: Lajos Tibor.
  • Kenderes: Nagy J. – Karika, Dáné, Pesti, Tóth R. (Baktai, 60.), Csikós L., Oros, Vadász, Bajnók I. (Simon G., 68.), Váradi, Budai (Lisznyai, 46.). Edző: Csillag Sándor.
    Gólszerzők: Csukodi Gy. (58.), Juhász (84. – tizenegyesből), ill. Oros (24.), Csikós L. (45.), Horváth Sz. (57. öngól).

Az újonc Abádszalók kicsit megszeppenve kezdte el a mérkőzést. Az első félidőben a hazaiaknak volt a legnagyobb lehetősége. Ezt követően egyéni hibákból szerzett vezetést Kenderes. A második félidőben a játékuk alapján a hazaiak megérdemeltek volna legalább egy pontot.

– Borzasztóan büszke vagyok a játékosaimra. Sokat kell még gyorsulnunk a megye egyhez, de ahogy ezt a meccset végig tudták játszani az reményt keltő – tekintet vissza a meccsre Lajos Tibor, Abádszalók edzője.

– Sajnos elkövettük azt a hibát, hogy az edzőmérkőzésből indultunk ki. A mérkőzést sajnos egy pillanatig se tudtuk lezárni. Nem felül, hanem alul múltuk egymást, de ezért is három pontot adnak. Így gratulálok az enyéimnek és a szimpatikus hazai csapatnak is. Nem lesz könnyű dolga Abádszalókon senkinek. Ez biztos – összegezte Csillag Sándor, a kenderi csapat edzője.

  • Tudósított: Lajos Tibor.

Jánoshida–Lurkó Focimánia 5–1 (4–0)

Jánoshida 100 néző.

  • Vezette: Seletye Róbert.
  • Jánoshida: Bencze – Nagy K., Varga K., Rimóczi (Fazekas Á., 80.), Németh, Sipos, Szokolai, Dankovics, Zombori, Galó (Karczagi, 80.), Antal G.. Edző: Antal Gábor.
  • Lurkó: CSONTOS – Vereb, Hermann, Török E., Tóth B., Pesti, DOBROSI, Balázs B., Pálosi, MÁTÉ M., Németh Gy.. Edző: Balázs Béla.
  • Gólszerzők: Dankovics (5.), Varga K. (10.), Németh T. (19., 35.), Szokolai (71.), ill. Pesti (53.).

A hazai csapat azonnal magához ragadta a kezdeményezést az első perctől kezdve, amivel el is döntötte a három pont sorsát. Igaz, hogy a második félidő elején egy kicsit belealudt a Jánoshida a mérkőzésbe, de így sem forgott veszélyben a győzelem.

– Úgy gondolom a második félidő első 15 percén kívül az egész mérkőzés alatt az történt a pályán, amit szerettünk volna. Megérdemelt három pontot – mondta Antal Gábor, a jánoshidai csapat edzője.

– Kilenc emberemre nem számíthattam. Három sérülttel, kettővel a kezdőben és egyel a cserepadon tudtunk kiállni. Az első félidőben három-négy játékosom az öltözőben maradt, amit a Jánoshida maximálisan kihasznált. A második félidő már elfogadható volt, de a hátrányt nem tudtuk ledolgozni – összegezte Balázs Béla, a Lurkó edzője.

  • Tudósított: Antal Gábor.

Kisújszállás–Törökszentmiklós 0–4 (0–0)

Kisújszállás, 100 néző.

  • Vezette: Szénási Gábor.
  • Kisújszállás: Belényesi L. – Németh G. (Tóth B., 72.), Csukodi D., Németh K., Imre Z. (Kelemen, 61.), Csukodi Z., Domokos, Hajdú (Karkusz, 67.), Balajti, Horváth B., Monoki. Edző: Szívós Gergő.
  • Törökszentmiklós: Kiss Z. – BURU Z. (Asztalos, 67.), Héder R. (Bába, 52.), FARKAS I., Héder A., Polák (Puporka, 61.), KADA, Nagy G., DEMETER, Ladányi (FÖLDI, 67.), Pongrácz. Edző: Gusztafik Péter.
  • Gólszerzők: Buru (48., 60.), Ladányi (51.), Farkas I. (74.).

Az első félidőben egyenlő ellenfele volt a hazai csapat az előző szezon bajnokcsapatának. A második játékrészben elég volt tíz perc, hogy a vendégek eldöntsék a mérkőzést és még a 70. percben növeljék előnyüket ezáltal biztos győzelmet arassanak.

– Volt egy jó első félidőnk, de a másodikban bent maradtunk az öltözőben – mondta Szívós Gergő.

– Kiváló játékvezetés mellett a kezdeti izgalomból kijöttünk és úgy gondolom megérdemelt sikert arattunk. Gratulálok a két fiatal depütáló játékosomnak – összegezte Gusztafik Péter.

  • Tudósított: Szívós Gergő.

Mezőtúr–Jászfényszaru 1–1 (1–1)

Mezőtúr: 130 néző.

  • Vezette: Simon Ádám.
  • Mezőtúr: Nagy D. – Penti, Légrádi, Czakó K. (Kovács D., 80.), KEŐ, Gelénesi, Rentler, Susa (Nagy Cs., 58.), NOVODOMSZKY (Kántor L., 73.), Szőke J. (Bontovics, 84.) Palatinusz (Rupa, 58.). Edző: Erdősi Gyula.
  • Jászfényszaru: Kovács T. – Penczner, Bartalis (Kanalas Á., 90+2.), Ludasi, Csillik, Szekeres, Vaszicsku, Tajti, Bazsó (Baranyi, 62.), Fonád, KÖVÉR.. Edző: Besenyi Gábor.
  • Gólszerők: Novodomszky (20.), ill Tajti (36.).

Alacsony színvonalú mérkőzésen a hazai csapat egy bombagóllal megszerezte a vezetést. Utána sajnos egy kapitális hiba után egyenlített a vendégcsapat. Ezt követően sok lehetőség nem is volt ezért igazságos döntetlen született.

– Többet vártam a csapatomtól az első hazai mérkőzésen. Az edzőmeccsek alkalmával sokkal bíztatóbb volt a játék, viszont a bajnoki mérkőzésen ez nem mutatkozott meg. Nem alakult ki csapatjáték – nyilatkozta a meccsről Erdősi Gyula.

– Két jól felkészített csapat találkozott egymással, ahol kemény férfias küzdelemben igazságos döntetlen született – tekintett vissza a játékukra Besenyi Gábor.

Zagyvarékas–Tószeg 2–1 (1–0)

Zagyvarékas, 80 néző.

  • Vezette: Szabó József.
  • Zagyvarékas: Cziczás – Czibak, Suki L., Kanálos, Pintér, Sipos, Serbán, Szuróka, Ács B.. Edző: Serbán József.
  • Tószeg: SZABÓ B. – Strempel, Szőke G. (Tóth T., 77.), Baté (Peszeki M., 9.) Peszeki T., BALOGH D., Kiss A., Kovács T., Tóth K., Gyenes, Urbán-Szabó.. Edző: Kiss Balázs.
  • Gólszerzők: Suki (29.), Kanálos (90+4.), ill. Kovács T. (88. – tizenegyesből).
  • Kiállítva: Kanálos (90+5.).

Kilenc emberrel is megérdemelten nyert Zagyvarékas.

– Szeretnék gratulálni a csapatnak, hogy kilenc emberrel is sikerült megnyerni a mérkőzést. Ez is mutatja, hogy mindenre képesek vagyunk – összegezte a meccset Serbán József.

– Az első félidő katasztrofális hozzáállása miatt nem tudtunk mit kezdeni a kilenc emberrel is lelkesen játszó Zagyvarékas ellen. A második játékrészben egy kicsit feljavultunk, de a végén a hazaiak bevitték a kegyelemdöfést. Így maradt egy szégyenteljes vereség – mondta Kiss Balázs, Tószeg edzője.

  • Tudósított: Serbán József.

A vármegye I. osztály vasárnapi Cserkeszőlő–Tiszaszentimre találkozó lapzártánk után ért véget. 

A Magyar Kupa miatt a  Szajol-Jászberény és a Szolnoki MÁV–Rákóczifalva találkozókat szerdán rendezik meg.

 

További hírek a témában
