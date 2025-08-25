Szombaton megmutatták magukat a csapatok – galériával

Abádszalók pont nélkül maradt, Jánoshida hamar eldöntötte a meccsét, Mezőtúr és Jászfényszaru osztozkodott, míg a bajnok Miklós és a Zagyvarékas is győzelemmel rajtolt. Mutatjuk a Vármegye I. 1. forduló eredményeit.

A Jánoshida csapata magabiztos játékkal otthon tartotta a három pontot a Vármegye I. 1. fordulóján

Fotó: Pesti József

Vármegye I. 1. forduló

Abádszalók–Kenderes 2–3 (0–2)

Abádszalók 250 néző.

Vezette: Nagy Alex.

Csík R. – Muliter L. (Farkas D., 83.), HALAS M., OLÁH L., Juhász, Horváth, HALAS A., VARGA S., Szóládi (Szőke, 83.), Farkas J. (Pataki, 52.), Muliter T. (CSUKODI GY., 52.). Edző: Lajos Tibor. Kenderes: Nagy J. – Karika, Dáné, Pesti, Tóth R. (Baktai, 60.), Csikós L., Oros, Vadász, Bajnók I. (Simon G., 68.), Váradi, Budai (Lisznyai, 46.). Edző: Csillag Sándor.

Gólszerzők: Csukodi Gy. (58.), Juhász (84. – tizenegyesből), ill. Oros (24.), Csikós L. (45.), Horváth Sz. (57. öngól).

Az újonc Abádszalók kicsit megszeppenve kezdte el a mérkőzést. Az első félidőben a hazaiaknak volt a legnagyobb lehetősége. Ezt követően egyéni hibákból szerzett vezetést Kenderes. A második félidőben a játékuk alapján a hazaiak megérdemeltek volna legalább egy pontot.

– Borzasztóan büszke vagyok a játékosaimra. Sokat kell még gyorsulnunk a megye egyhez, de ahogy ezt a meccset végig tudták játszani az reményt keltő – tekintet vissza a meccsre Lajos Tibor, Abádszalók edzője.

– Sajnos elkövettük azt a hibát, hogy az edzőmérkőzésből indultunk ki. A mérkőzést sajnos egy pillanatig se tudtuk lezárni. Nem felül, hanem alul múltuk egymást, de ezért is három pontot adnak. Így gratulálok az enyéimnek és a szimpatikus hazai csapatnak is. Nem lesz könnyű dolga Abádszalókon senkinek. Ez biztos – összegezte Csillag Sándor, a kenderi csapat edzője.

Tudósított: Lajos Tibor.

Jánoshida–Lurkó Focimánia 5–1 (4–0)

Jánoshida 100 néző.

Vezette: Seletye Róbert.

Bencze – Nagy K., Varga K., Rimóczi (Fazekas Á., 80.), Németh, Sipos, Szokolai, Dankovics, Zombori, Galó (Karczagi, 80.), Antal G.. Edző: Antal Gábor. Lurkó: CSONTOS – Vereb, Hermann, Török E., Tóth B., Pesti, DOBROSI, Balázs B., Pálosi, MÁTÉ M., Németh Gy.. Edző: Balázs Béla.

CSONTOS – Vereb, Hermann, Török E., Tóth B., Pesti, DOBROSI, Balázs B., Pálosi, MÁTÉ M., Németh Gy.. Edző: Balázs Béla. Gólszerzők: Dankovics (5.), Varga K. (10.), Németh T. (19., 35.), Szokolai (71.), ill. Pesti (53.).

A hazai csapat azonnal magához ragadta a kezdeményezést az első perctől kezdve, amivel el is döntötte a három pont sorsát. Igaz, hogy a második félidő elején egy kicsit belealudt a Jánoshida a mérkőzésbe, de így sem forgott veszélyben a győzelem.