Labdarúgás

Nem adják lejjeb idén sem Miklóson– Gusztafik Péter vette át a stafétát Gergely Mátyástól

Címkék#Berényi Dániel#Pongrácz Martin#Törökszentmiklósi FC

Új edzővel vág neki az idénynek a Törökszentmiklós, ahol Gusztafik Péter veszi át a stafétát a korábbi szakvezetőtől, Gergely Mátyástól. A Vármegyei I. osztály bajnoka célként ismét az élmezőnybe kerülést tűzte ki a fiatalodó kerettel.

Szabó Sándor

A vármegye I. osztály előző kiírásának bajnoka, a Törökszentmiklós az új idényt már új szakvezetővel kezdi meg. Gergely Mátyás hátrébb lépett, a helyét a korábbi játékos, Gusztafik Péter vette át, aki eddig belülről ismerte az öltözőt, most pedig a kispadon folytatja. Az új trénerrel az előző szezonról, a nyári változásokról és a jövőbeli célokról beszélgettünk.
 

Gusztafik Péter irányításával vág neki a következő szezonnak a Törökszentmiklósi FC
Fotó: Pesti József


– Hogyan értékelné a Törökszentmiklós tavalyi idényét?

– Úgy gondolom, hogy a szezon során azt az elvárást, amit a közvélemény felénk támasztott, sikerült teljesítenünk. Ez nem volt hivatalosan kimondva, de mindenki úgy számolt, hogy a Törökszentmiklósnak az első hely környékén kell végeznie. Voltak ugyan nehezebb időszakok, de végig hittünk abban, hogy meg tudjuk nyerni a bajnokságot. A kupaszereplésünk sajnos nem sikerült olyan jól, ott korábban búcsúztunk, de összességében a prioritás mindig a bajnoki cím megszerzése volt, és azt elértük. Ha visszanézek, azt mondhatom, hogy kihoztuk a maximumot az elmúlt idényből.

– Milyen változások történtek a nyár folyamán a stábban és a keretben?

– A legfontosabb, hogy Gergely Mátyás hátralépett a vezetőedzői posztról, az elnök úr pedig megkeresett, hogy vállaljam el a csapat irányítását. Ez nagyon hirtelen jött, de nem lehetett nemet mondani, megtiszteltetés a Törökszentmiklós vezetőedzőjének lenni. A játékosmozgásokat tekintve többen távoztak – Ágoston Kristóf Ausztriába, Polyák Dávid és Izsold Dániel a Szolnoki MÁV-ba igazolt, Nagy Ferenc abbahagyta, Lucza Tamás pedig munka miatt szüneteltet –, de érkeztek is új arcok: Berényi Dániel, Bíró Tibor, Pongrácz Martin, Ladányi Dániel és Kada Dániel, valamint visszatért Poczai Ronald.

– Hogyan sikerült a nyári felkészülés?

– Úgy érzem, alapvetően jól sikerült. Az edzéslátogatottság kimondottan jó volt, 90 százalék fölött mozgott, ami a nyári szabadságok és nyaralások időszakában kifejezetten pozitív. Több edzőmérkőzést játszottunk, amelyek során erősebb ellenfelekkel is szembenéztünk. Ezek a találkozók jól mutatták, hogy még formálódóban van a csapat, de az irány helyes. Sajnos beárnyékolta a felkészülést Mózer István súlyos sérülése: már az első edzőmeccsen térdszalagszakadást szenvedett, meg is kellett műteni, így várhatóan csak a szezon második felében térhet vissza. Ez nagy érvágás, hiszen fontos játékosról van szó, de a többieknek most lehetőségük lesz bizonyítani.

– Milyen célokat tűztek ki a 2025/26-os szezonra?

– Reálisan nézve egy bajnoki címet szerző csapat nem célozhatja meg mást, mint hogy az élmezőnyben végezzen. Az első öt hely valamelyikére mindenképpen szeretnénk odaérni, ezt tartom reális célnak. Ez volt a kitűzés az előző években is, és most sem változik. Az igaz, hogy a keret fiatalodott, rutinos játékosok távoztak, akiket nehéz lesz pótolni, de hiszek benne, hogy a fiatalok lendülete, valamint a sok munka eredményt fog hozni.

– Melyik területen kell még fejlődnie a csapatnak?

– A legnagyobb változás a védelemben történt. Gyakorlatilag az egész hátsó sor átalakult: a két szélső védő, Polyák Dávid és Izsold Dániel, valamint a belső védők közül Nagy Ferenc és Ágoston Kristóf sem áll már rendelkezésre. Hozzá kell tenni, hogy én magam is játékosként visszavonultam, így a tapasztaltabb futballisták közül többen kiestek a rendszerből. Ez azt jelenti, hogy egy teljesen új védelmet kellett összerakni, ami időbe telik, hiszen a védelemben a legfontosabb a szervezettség és az összeszokottság. Úgy látom, jó úton haladunk, de biztosan szükség lesz néhány fordulóra, mire minden a helyére kerül.

 

