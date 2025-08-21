Nem adják lejjeb idén sem Miklóson– Gusztafik Péter vette át a stafétát Gergely Mátyástól

A vármegye I. osztály előző kiírásának bajnoka, a Törökszentmiklós az új idényt már új szakvezetővel kezdi meg. Gergely Mátyás hátrébb lépett, a helyét a korábbi játékos, Gusztafik Péter vette át, aki eddig belülről ismerte az öltözőt, most pedig a kispadon folytatja. Az új trénerrel az előző szezonról, a nyári változásokról és a jövőbeli célokról beszélgettünk.



Gusztafik Péter irányításával vág neki a következő szezonnak a Törökszentmiklósi FC

Fotó: Pesti József



– Hogyan értékelné a Törökszentmiklós tavalyi idényét?

– Úgy gondolom, hogy a szezon során azt az elvárást, amit a közvélemény felénk támasztott, sikerült teljesítenünk. Ez nem volt hivatalosan kimondva, de mindenki úgy számolt, hogy a Törökszentmiklósnak az első hely környékén kell végeznie. Voltak ugyan nehezebb időszakok, de végig hittünk abban, hogy meg tudjuk nyerni a bajnokságot. A kupaszereplésünk sajnos nem sikerült olyan jól, ott korábban búcsúztunk, de összességében a prioritás mindig a bajnoki cím megszerzése volt, és azt elértük. Ha visszanézek, azt mondhatom, hogy kihoztuk a maximumot az elmúlt idényből.

– Milyen változások történtek a nyár folyamán a stábban és a keretben?

– A legfontosabb, hogy Gergely Mátyás hátralépett a vezetőedzői posztról, az elnök úr pedig megkeresett, hogy vállaljam el a csapat irányítását. Ez nagyon hirtelen jött, de nem lehetett nemet mondani, megtiszteltetés a Törökszentmiklós vezetőedzőjének lenni. A játékosmozgásokat tekintve többen távoztak – Ágoston Kristóf Ausztriába, Polyák Dávid és Izsold Dániel a Szolnoki MÁV-ba igazolt, Nagy Ferenc abbahagyta, Lucza Tamás pedig munka miatt szüneteltet –, de érkeztek is új arcok: Berényi Dániel, Bíró Tibor, Pongrácz Martin, Ladányi Dániel és Kada Dániel, valamint visszatért Poczai Ronald.

– Hogyan sikerült a nyári felkészülés?

– Úgy érzem, alapvetően jól sikerült. Az edzéslátogatottság kimondottan jó volt, 90 százalék fölött mozgott, ami a nyári szabadságok és nyaralások időszakában kifejezetten pozitív. Több edzőmérkőzést játszottunk, amelyek során erősebb ellenfelekkel is szembenéztünk. Ezek a találkozók jól mutatták, hogy még formálódóban van a csapat, de az irány helyes. Sajnos beárnyékolta a felkészülést Mózer István súlyos sérülése: már az első edzőmeccsen térdszalagszakadást szenvedett, meg is kellett műteni, így várhatóan csak a szezon második felében térhet vissza. Ez nagy érvágás, hiszen fontos játékosról van szó, de a többieknek most lehetőségük lesz bizonyítani.