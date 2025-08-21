augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

2 órája

November végén a finnek ellen rajtol kosárválogatottunk

Címkék#vb#sorozat#kosárlabda

Férfi kosárlabda-válogatottunk a második helyen zárta csoportjában a világbajnoki előselejtező tornát. Ezzel kvalifikálta magát a selejtező körbe, ahol a G jelű négyesben a finn, a francia és a belga csapat lesz az ellenfele a novemberben rajtoló sorozatban.

Varga Csaba

A három vetélytársról egyelőre annyit, hogy a franciák ezüstérmesek voltak a tavalyi olimpián. Előtte a 2023-as vb-n a franciák mellett a finnek is a 32-es döntő részt vevői voltak. Még annyit róluk, hogy mindhárman ott lesznek az augusztus 27-én rajtoló Európa-bajnokság 24-es mezőnyében.

vb
Csapatunkra nehéz ellenfelek várnak a vb selejtezőben Fotó: Mészáros János

A vb selejtező sorozatot tehát hazai pályán kezdik a mieink november 28-án Finnország ellen, majd december első napján Belgiumban szerepelnek. Ezt követően februárban két mérkőzést játszanak Pallai Tamásék Franciaország ellen, majd július első hetében előbb Finnországban, majd hazai pályán a belgák ellen zárják a selejtező kört.

A BB1.hu beszámolója szerint a vb európai selejtezők második fordulójába minden csoport első három helyezettje jut tovább, ahol a vele párban lévő csoport első három helyezettjével csap össze. Minden csapat magával viszi az első forduló eredményeit, így minden egyes mérkőzés számít a 2027-es katari világbajnokság felé vezető úton.

A mieink a G csoportba kaptak beosztást, így a H csoport első három csapata egészíti majd ki a hatost, azt a kvartettet Szlovénia, Csehország, Svédország és Észtország válogatottja alkotja.

A második fordulóban minden együttes oda-visszavágót játszik a másik csoportból érkező három csapat ellen, három további időszakban, amelyeket jövő év augusztusában és novemberében, valamint 2027 februárjában játsszák le az érdekeltek, minden időszakban két mérkőzést játszanak a csapatok. A hatosból az első három helyezett jut tovább a világbajnokságra, ami 2027. augusztus 27-én kezdődik Katarban.

A selejtező programja

  • 2025. november 28.: Magyarország–Finnország
  • 2025. december 1.: Belgium–Magyarország
  • 2026. február 27.: Magyarország–Franciaország
  • 2026. március 1.: Franciaország–Magyarország
  • 2026. július 3.: Finnország–Magyarország
  • 2026. július 6.: Magyarország–Belgium

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu