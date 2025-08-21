November végén a finnek ellen rajtol kosárválogatottunk

A három vetélytársról egyelőre annyit, hogy a franciák ezüstérmesek voltak a tavalyi olimpián. Előtte a 2023-as vb-n a franciák mellett a finnek is a 32-es döntő részt vevői voltak. Még annyit róluk, hogy mindhárman ott lesznek az augusztus 27-én rajtoló Európa-bajnokság 24-es mezőnyében.

Csapatunkra nehéz ellenfelek várnak a vb selejtezőben Fotó: Mészáros János

A vb selejtező sorozatot tehát hazai pályán kezdik a mieink november 28-án Finnország ellen, majd december első napján Belgiumban szerepelnek. Ezt követően februárban két mérkőzést játszanak Pallai Tamásék Franciaország ellen, majd július első hetében előbb Finnországban, majd hazai pályán a belgák ellen zárják a selejtező kört.

A BB1.hu beszámolója szerint a vb európai selejtezők második fordulójába minden csoport első három helyezettje jut tovább, ahol a vele párban lévő csoport első három helyezettjével csap össze. Minden csapat magával viszi az első forduló eredményeit, így minden egyes mérkőzés számít a 2027-es katari világbajnokság felé vezető úton.

A mieink a G csoportba kaptak beosztást, így a H csoport első három csapata egészíti majd ki a hatost, azt a kvartettet Szlovénia, Csehország, Svédország és Észtország válogatottja alkotja.

A második fordulóban minden együttes oda-visszavágót játszik a másik csoportból érkező három csapat ellen, három további időszakban, amelyeket jövő év augusztusában és novemberében, valamint 2027 februárjában játsszák le az érdekeltek, minden időszakban két mérkőzést játszanak a csapatok. A hatosból az első három helyezett jut tovább a világbajnokságra, ami 2027. augusztus 27-én kezdődik Katarban.

A selejtező programja