Szervátültetettek Világjátéka

1 órája

Korosztályos világcsúccsal szerzett aranyérmet a nemzetközi viadal szolnoki távolugrója – videóval

Címkék#Miskolczi Anna#Világjáték#szervátültetettek#világcsúcs

Kiváló versenyt zárt Drezdában Miskolczi Anna. A szolnoki sportoló korosztályos világcsúccsal nyert a Szervátültetettek Világjátékán.

Rózsa Róbert

Három versenyszámban is aranyérmet szerzett a Drezdában rendezett 2025-ös Szervátültetettek Világjátékán Miskolczi Anna – közölte hivatalos oldalán a Magyar Atlétikai Szövetség. A 14 éves szolnoki sportoló előbb úszásban ért el aranyérmes helyezést, atlétikában pedig néhány óra alatt két győzelmet is kiharcolt. Előbb távolugrásban szakágban, amelyben 474 centiméteres korosztályos világcsúccsal győzedelmeskedett. Ezt követően 100 méteres síkfutásban is elsőként ért át a célvonalon.

világjáték, szervátültetett, atlétika, Szolnok, Cegléd, Miskolczi Anna, Velkey-Guth Ádám
Miskolczi Anna korosztályos világcsúccsal nyerte a távolugrást a szervátültetettek 2025-ös drezdai világjátékát 
Fotó: Szervusz.hu

Velkey-Guth is aranyérmes a Világjátékokon

Ugyancsak aranyérmesként térhet haza a németországi játékokról Velkey-Guth Ádám. A szolnoki színekben versenyző ceglédi atléta a férfiak rövidebbik sprintszámában állhatott a dobogó tetejére kiváló, 11.49 másodperces időeredménnyel.

 

