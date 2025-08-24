1 órája
Korosztályos világcsúccsal szerzett aranyérmet a nemzetközi viadal szolnoki távolugrója – videóval
Kiváló versenyt zárt Drezdában Miskolczi Anna. A szolnoki sportoló korosztályos világcsúccsal nyert a Szervátültetettek Világjátékán.
Három versenyszámban is aranyérmet szerzett a Drezdában rendezett 2025-ös Szervátültetettek Világjátékán Miskolczi Anna – közölte hivatalos oldalán a Magyar Atlétikai Szövetség. A 14 éves szolnoki sportoló előbb úszásban ért el aranyérmes helyezést, atlétikában pedig néhány óra alatt két győzelmet is kiharcolt. Előbb távolugrásban szakágban, amelyben 474 centiméteres korosztályos világcsúccsal győzedelmeskedett. Ezt követően 100 méteres síkfutásban is elsőként ért át a célvonalon.
Velkey-Guth is aranyérmes a Világjátékokon
Ugyancsak aranyérmesként térhet haza a németországi játékokról Velkey-Guth Ádám. A szolnoki színekben versenyző ceglédi atléta a férfiak rövidebbik sprintszámában állhatott a dobogó tetejére kiváló, 11.49 másodperces időeredménnyel.
