Lábtenisz

2 órája

Visszahódítanák a Szolnokiak a kupát

Immár tizenegy éve rendeznek lábtenisz emléktornát Balla Endre tiszteletére. A XII. Gereblye Kupán a szolnoki párosok célja egyértelmű: visszahódítani a serleget a fővárosi győztesektől. A Tiszaligeti Teniszcentrumban tizenhat duó méri majd össze tudását szombaton reggeltől estig.

Jegesi László

Immár tizenegy éve, hogy nincs közöttünk Balla Endre, de már halálának évében egy lábtenisz tornával adóztak az emlékének barátai. Eleinte kizárólag szolnokiak indultak az eseményen, majd egyre több tengós csatlakozott a helyiek táborához, az első tíz alkalommal azonban minden esetben a vármegye székhelyen maradt a kupa. 

A szolnoki tengósok a XII.  Gereblye kupán bizonyíthatnak
Fotó: Mészáros János

Mára országos versennyé nőtte ki magát a rendezvény, tavaly viszont egy budapesti-váci kettős hódította el a serleget. Nem is lehet így más a célja a hazai “tengődőknek”, mint visszaszerezni az első helyet a tavalyi győztestől. Várhatóan tizenhat páros indul majd a szombati megméretésen, amely a Tiszaligeti Teniszcentrum két pályáján bonyolódik majd reggeltől estig.

 

XII. Gereblye Kupa, Balla Endre emléktorna
 

 

